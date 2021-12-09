В Сейме – необъявленная встреча лидеров правящей коалиции

В Сейме вечером в четверг состоялась встреча лидеров правящей коалиции, на которой политики обсудили скандал вокруг транзита удобрений «Беларуськалий».

После пленарного заседания Сейма, в зале заседаний остались руководитель Движения либералов, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, либерал Эугениюс Гентвилас, премьер-министр Ингрида Шимоните, министр иностранных дел, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, ее соратник, заместитель спикера Сейма Витаутас Миталас.

Никто из участников встречи не представил журналистам никаких комментариев.

Хотя в среду в отношении белорусской компании «Беларуськалий» вступили в силу американские санкции, через Литву по-прежнему продолжается транзит удобрений, производенных этой компанией.

Компания «Литовские железные дороги» сообщила, что в ноябре «Беларуськалий» внес ей предоплату за услуги, и этих средств может хватить на транспортировку в декабре и частично в январе. Компания утверждает, что об этом были проинформированы министерство транспорта и министерство иностранных дел.

С началом скандала министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис проинформировали премьер-министра Ингриду Шимоните о готовности уйти в отставку. Глава правительства заявила, что объявит свое решение на следующей неделе.