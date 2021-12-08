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2021.12.08 18:35

Ответные санкции: Беларусь запретила ввоз продуктов из ЕС, США и других стран

Новая газета – Балтия2021.12.08 18:35
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

С 1 января Беларусь вводит запрет на ввоз продуктов из стран Евросоюза и ряда других государств в ответ на пятый пакет санкций против официального Минска.

Беларусь вводит продовольственное эмбарго на товары из «стран, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия. Под запрет попали продукты из Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

Запрет касается свинины, мяса крупного рогатого скота и мясных продуктов, ряда субпродуктов, молока и молочной продукции за некоторыми исключениями, овощей за исключением предназначенных для посева, фруктов, орехов, животных жиров, кондитерских изделий и соли. Минск пригрозил расширить список запрещенных к ввозу товаров в случае «дальнейших деструктивных действий».

«Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства», — говорится в заявлении правительства Беларуси.

2 декабря Евросоюз принял пятый пакет санкций против Беларуси. Он должен был быть принят в середине ноября, но из-за обострения ситуации с мигрантами на границе с Польшей чиновникам пришлось изменить санкционный режим, касающийся Беларуси, чтобы ввести меры против компаний и лиц, занимающихся доставкой мигрантов на границу с ЕС.

Новые санкции коснулись 17 белорусских чиновников, в том числе сотрудников пограничной службы и судей.

Под ограничения попали несколько государственных предприятий: «ГродноАзот», «Беларусьнефть», «Белшина», «Белавиа».

"Новая газета - Балтия"

# В мире# Беларусь
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