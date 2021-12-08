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2021.12.08 13:11

Опрос: сколько жители Литвы намерены потратить на праздничный стол и подарки?

LRT.lt2021.12.08 13:11
Подарки
Подарки / Eugene Zhyvchik/Unsplash nuotr.

Исследование, проведенное по заказу Финансового института Swedbank, показывает, что в этом году жители Литвы на рождественский стол и подарки планируют потратить в среднем около 180 евро.

Хотя, по словам руководителя института Юрате Цвиликене, расходы в этом году должны увеличиться лишь незначительно, но из-за роста цен на продукты и покупок в последнюю минуту общая сумма расходов может быть больше.

Согласно опросу, расходы на подарки в среднем составят около 111 евро и будут на 3% выше, чем в прошлом году. Праздничный стол в среднем обойдется в 71 евро (на 2% больше).

«Можно пройтись по нескольким магазинам и уложиться в эту сумму – 70 евро», - констатирует Ю. Цвиликене.

Под елкой жители рассчитывают найти подарок на сумму в среднем 27 евро.

Однако, по мнению Я. Цвиликене, рост цен на продукты питания и другие товары, а также покупки и подарки в последнюю минуту могут в итоге привести к более высоким общим расходам, чем в настоящее время планирует население.

Запасливый нужды не знает

Упаковка подарков
Упаковка подарков / Valdovų rūmų nuotr.

Согласно опросу, примерно каждый четвертый респондент (24 процента) сказал, что в этом году он заранее копил на Рождество - доля запасливых жителей выросла на 6 процентов, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, почти каждый второй человек (47%) в стране заранее экономил, чтобы купить рождественские подарки.

Одна из причин, по которой население готовится к праздникам раньше, заключается в том, что не у всех жителей доходы вернулись к допандемическому уровню, говорит Ю. Цвиликене.

«Женщины экономят чаще мужчин. А 43% готовящихся к праздникам — это профессионалы, госслужащие, владельцы малого бизнеса, пенсионеры. Эти группы столкнулись с ограничениями пандемии, их доходы сильно упали, и они больше всего сомневаются в своих будущих поступлениях», - комментирует финансовый эксперт.

Тенденция - экология

Подарки
Подарки / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Я. Цвиликене также подчеркивает, что за последние несколько лет тенденция к более экологичным праздникам стала более очевидной - жители покупают меньше продуктов для праздничного стола, кроме того, все больше людей отказываются от рождественских подарков.

«Средняя сумма расходов на праздничный стол с 2017 года снизилась примерно на 20 процентов и за последние два года практически не изменилась. Кроме того, в этом году большинство респондентов (34%) указали, что их расходы на праздничный стол будут составлять от 51 до 100 евро, тогда как в предыдущие годы эти суммы были более разнообразными», - говорит она.

По мнению финансового эксперта, это показывает, что все больше людей выбирают «золотую середину» при покупке продуктов на праздники и, таким образом, могут избежать выбрасывания пищевых отходов, сэкономить деньги и внести свой вклад в создание более чистой окружающей среды.

Подарки
Упаковка подарков
Подарки
# Литва
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