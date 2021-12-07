Bloomberg: новые санкции США и ЕС могут затронуть обмен рубля

США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – в случае возможного вторжения России на Украину. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Самым радикальным вариантом было бы отключение России от системы финансовых платежей SWIFT, но это, по словам собеседников агентства, "нанесло бы ущерб рядовым гражданам".

Накануне о возможности отсоединения российских банков от системы SWIFT сообщал телеканал CNN. Правда, эта "ударная мера", как отмечают журналисты, уже неоднократно была на слуху – начиная с весны 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Ранее источники, близкие к администрации США, сообщили, что в окружении президента Джо Байдена продолжают "взвешивать" все возможные санкции в отношении России, которые могли бы сдержать российское руководство от вторжения на территорию Украины.

Среди рассматриваемых санкций – ограничительные меры в отношении людей из ближнего круга президента Владимира Путина, руководителей крупнейших российских энергетических компаний и банков. Окончательное решение о санкциях еще не принято, сообщает CNN.

Варианты возможных санкций президент США Джо Байден может изложить российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонных переговоров вечером 7 декабря, пишет Bloomberg.

Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.



Накануне директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что у разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить "вторжение" на Украину. Однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы "способны действовать очень радикально", сказал он. По мнению Бёрнса, в ответе на политику Москвы важно сочетать сдерживание и дипломатию.

В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".



Радио "Свобода"