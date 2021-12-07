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2021.12.07 08:13

Фильм о "дворце Путина" стал самым популярным в русскоязычном YouTube

Радио «Cвобода»2021.12.07 08:13
Дворец В. Путина
Дворец В. Путина / Antikorupcijos fondo (FBK) Youtube įrašo stop kadras

Самым популярным неигровым фильмом в русскоязычном сегменте YоuТubе в 2021 году стал опубликованный на видеохостинге 19 января двухчасовой фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки". К вечеру 6 декабря счётчик YouТubе зафиксировал около 120 миллионов просмотров этого фильма.

Расследование было проведено Фондом борьбы с коррупцией (сокращённо: ФБК или Фонд Навального). Минюст России признал эту некоммерческую организацию "иностранным агентом" и "экстремистской организацией". *

По подсчетам авторов фильма, строительство архитектурного комплекса в Геленджике обошлось в 100 млрд рублей, эти расходы покрывали компании, которыми руководят люди из ближайшего окружения президента России.

Вскоре после опубликования фильма-расследования Владимир Путин заявил, что ни ему, ни его родственникам дворец не принадлежит. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг объявил, что является владельцем территории, на которой строится комплекс зданий будущего апарт-отеля.

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после тяжёлого отравления. В феврале суд в Москве постановил заменить Навальному условный срок наказания по делу "Ив Роше" на реальный. Алексей Навальный был приговорён к 2 годам и 8 месяцам колонии. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покрове (Владимирская область).

*В октябре 2019 года Министерство юстиции России объявило ФБК "иностранным агентом". 9 июня 2021 года ФБК был признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда. 29 сентября 2021 года Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
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