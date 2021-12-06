Опрос: жители Литвы не поддерживают допуск большего числа мигрантов на рынок труда

Согласно опросу, 6 из 10 жителей Литвы не согласны с тем, что страна должна открыть свой рынок труда для мигрантов. По мнению опрошенных LRT.lt экспертов, такая позиция населения вполне объяснима, поскольку люди опасаются конкуренции.

3–24 ноября компания по исследованию рынка Norstat LT по заказу ЛРТ провела репрезентативный опрос, в ходе которого были опрошены 1000 жителей Литвы в возрасте старше 18 лет. Им задали вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Литва на рынок труда должна допустить больше мигрантов?».

Согласно опросу, 63% населения страны не поддерживает эту идею, 29% респондентов поддержали бы такое предложение, еще 9% ответили, что у них нет мнения по данному вопросу.



Большинство людей в возрасте 55-64 лет и старше не поддерживают открытие рынка труда для мигрантов (около 70%), а люди в возрасте 25-34 лет (42%) готовы к конкуренции с иностранцами.

«Сегодня Литве нужны иммигранты высокого уровня, нам нужны люди, которые создавали бы гораздо более высокую добавленную стоимость», - Б. Гружевский

Жители Вильнюса поддерживают более активную интеграцию мигрантов в литовский рынок труда (39%). С этим согласны и 35% опрошенных клайпедчан.

Больше всего эта мысль не понравилась рабочим и техническим работникам (76%), домохозяйкам (73%) и пенсионерам (68%) . Эту идею больше всего поддерживают менеджеры высшего и среднего звена (54%), специалисты и госслужащие (35%).

Люди опасаются безработицы



Б. Гружевский / E. Genio / LRT nuotr.

Оценивая данные опроса, Богуслав Гружевский, экономист, профессор Вильнюсского университета, говорит, что ему понятна позиция большинства населения, которые не поддерживают идею допуска большего числа мигрантов на рынок труда.

Профессор выделяет три основных акцента. Во-первых, он обращает внимание на преобладающее в обществе мнение о том, что работодатели часто ищут более дешевую рабочую силу. Во-вторых, профессор подчеркивает проблему длительной безработицы, бремя которой может быть увеличено за счет интеграции мигрантов на литовский рынок труда.

Профессор также говорит о том, что инвестирование в более широкий миграционный поток может препятствовать более интенсивному экономическому развитию. По его мнению, нужно делать акцент на приходе высококвалифицированных специалистов.

«Фактически, ожидается, что въедут мигранты, менее квалифицированные или средние квалифицированные рабочие. Сегодня Литве нужны иммигранты высокого уровня, нам нужны люди, которые создавали бы гораздо более высокую добавленную стоимость. [...] Нужны решения, которые способствовали бы гораздо более высокому уровню иммиграции», - подчеркивает Б. Гружевский.



«Они не собираются привозить сюда датчан»



/ AP nuotr.

Профессор Вильнюсского университета экономист Линас Чеканавичюс заявляет, что, по его мнению, предприниматели выступают за более широкую интеграцию мигрантов на литовский рынок труда, поскольку они опасаются появления более дешевой рабочей силы.

«Они не собираются привозить сюда датчан, шведов, ирландцев или испанцев. Речь идет о странах Восточной Европы. Конечно, они хотят получить более дешевого работника, и чтобы качество его работы более или менее соответствовало бы требованиям», - говорит Л. Чеканавичюс.

Комментируя мнение большинства респондентов по поводу интеграции мигрантов в рынок труда страны, Л. Чеканавичюс заявляет, что, по его мнению, население просто не хочет конкуренции.

«Из Индии или Пакистана мы, вероятно, могли бы вызвать какого-нибудь толкового ИТ-специалиста, который мог бы работать за половину зарплаты. Это хорошо оплачиваемая работа в Литве. Им везде хорошо платят, но индийское «хорошо» - не наше «хорошо». Тогда каждый может начать думать, что другие могут выполнять мою работу, а что я буду делать», - говорит Л. Чеканавичюс, добавляя, что каждый заботится о своих интересах.