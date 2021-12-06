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2021.12.06 12:40

Науседа vs Блинкявиючте. Опрос выявил наиболее попуярных политиков в Литве

BNS, LRT.lt2021.12.06 12:40
В. Блинкявичюте и Г. Науседа
В. Блинкявичюте и Г. Науседа / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа по-прежнему остается наиболее попуярным политиком в стране, свидетельствуют данные опроса, который провела компания социологических и рыночных исследований Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas.

По ноябрьским данным, деятельность президента положительно оценивают 54,5% опрошенных. В октябре его рейтинг был несколько ниже – 53,9%. Отрицательно деятельность главы государства оценивают 25,2% респондентов.

На втором месте по популярности – председатель Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте: ее рейтинг составляет 44,1% (в октябре - 47,2%), негативно ее деятельность оценили около одной пятой опрошенных.

"Когда Вилия Блинкявичюте появилась на политической сцене, то удотоилась небывало высокого рейтинга, поэтому снижение естественно", – сказал BNS глава компании Vilmorus Владас Гайдис.

Каунасский мэр Висвальдас Матийошайтис остается на третьем месте: его поддерживают 42,4% опрошенных (в октябре 45,8%), а 21,4% респондентов оценивают негативно.

Четвертое место по-прежнему занимает председатель Сейма Виктория Чмилите-Нельсен: 36,84% (в октябре - 38,4%), негативное мнение о ней сложилось у 35,3% респондентов.

Как и в октябре, на пятом месте – министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Его положительно оценивают 33,3% опрошенных (33,4%), отрицательно – 33,1%.

Находящуюся на шестом месте премьера Ингрида Шимоните положительно оценивают 33% опрошенных, почти столько же, сколько и в октябре. Отрицательно деятельность главы правительства оценивают 49,6% опрошенных, в октябре этот показатель составлял 51,4%.

Согласно опросу, лидером отрицательного рейтинга остается министр экономики и инноваций, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте. О ней негативное мнение сложилось у 63,5% опрошенных (в октябре – 59,8%).

Второй среди наименее популярных – лидер Союза Отечества-Христианских демократов Литвы, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, которого негативно оценили 59,8% участников опроса, месяц назад этот показатель составлял 57,2%.

Репрезентативный опрос населения по телефону был проведен 18-27 ноября, в нем приняла участие тысяча респондентов.

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