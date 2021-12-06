Новости

2021.12.06 16:09

В Литве предлагают ввести более строгое наказание за шпионаж

BNS, LRT.lt2021.12.06 16:09
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / AP nuotr.

Министерство обороны подготовило поправки, согласно которым в Литве предлагается строже наказывать за шпионаж

Поправки предполагают повысить минимальный срок лишения свободы: вместо нынешних 2–10 и 3–15 лет за шпионаж в зависимости от степени тяжести ввести новые сроки наказание в виде 4–10 и 6–15 лет.

Поправки также предлагают закрепить ответственность юридического лица за шпионаж.

Также предлагается закрепить возможность освобождения от уголовной ответственности в случае, если лицо признается в содеянном до предъявления обвинений и начинает раскрывать правоохране представителей зарубежного государства или организации, которым передавалась информация.

В Литве до сих пор за шпионаж были осуждены восемь лиц, они наказаны сроками лишения свободы от трех до десяти с половиной лет.

# Литва
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