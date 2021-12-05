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2021.12.05 13:51

За десять лет число фермерских хозяйств в Литве сократилось на треть

Новая газета – Балтия2021.12.05 13:51
Сельскохозяйственные угодья
Сельскохозяйственные угодья / E. Blaževič/LRT nuotr.

За последние десять лет количество фермерских хозяйств в Литве сократилось на 34%.

Наибольшим было сокращение хозяйств, которые владели 2–5 гектарами, 1–2 гектарами, и 5–10 гектарами земель сельскохозяйственного использования. 99,4% всех хозяйств приходится на фермерские и семейные хозяйства. На компании и предприятия приходится 0,6% земель сельскохозяйственного назначения.

Средний размер хозяйства по площади сельскохозяйственных земель увеличился с 13,8 га в 2010 году до 22,2 га в 2020 году.

В последние десять лет в структуре посевов увеличилась доля злаковых, рапса и бобовых, но снизилась доля картофеля, полевых овощей и сахарной свеклы.

Анализ поголовья скота показал, что за десять лет среднее число свиней на фермах выросло с 13,7 до 64,5 голов. При этом сельскохозяйственных животных разводили меньше ферм, однако число поголовья росло.

Новая газета - Балтия

# Литва
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