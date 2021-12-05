Россиянке Сапеге в Беларуси грозит до 6 лет тюрьмы

Россиянке Софье Сапеге, подруге белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанной вместе с ним в мае после вынужденной посадки их самолёта в Минске, в Беларуси предъявлено окончательное обвинение. Ей грозит шесть лет тюрьмы - сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, дело Сапеги скоро будет передано в суд в Минске. Обвинения предъявлены по статье "разжигание вражды". Следственный комитет Беларуси утверждает, что Сапега администрировала телеграм-канал "Чёрная книга Беларуси", в котором сторонники оппозиции публиковали личные данные сотрудников силовых ведомств. После ареста государственные каналы Беларуси показали видео с Сапегой, на котором она говорит, что вела этот канал. 6 лет тюрьмы - минимальный срок по предъявленному обвинению с учётом досудебного соглашения со следствием.

По словам источников Би-би-си, в пятницу Софью Сапегу вызывали на следственные действия. До этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана, при этом родители были вынуждены оттуда уехать, и связи с дочерью у них сейчас нет.

23 мая власти Беларуси вынудили самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить посадку в Минске. Сапегу и Протасевича, которые были на борту, задержали и впоследствии арестовали, предъявив обвинения в организации массовых беспорядков. В июне, после того, как по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест. Какое-то время они жили в доме вместе. Сейчас местонахождение Протасевича неизвестно.

Задержание Сапеги и Протасевича и его обстоятельства вызвали резкую критику на Западе. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции.

Радио Свобода