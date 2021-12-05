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2021.12.05 11:00

Республиканцы в США подготовили законопроект о преподавании в школах истории коммунизма

Радио «Cвобода»2021.12.05 11:00
Флаг США
Флаг США / AP nuotr.

Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, поощряющий школы включать в учебные программы историю коммунизма. Документ представила на пресс-конференции конгрессвумен из Флориды Мария Салазар, родившаяся в семье кубинских эмигрантов, его разрабатывали 60 членов нижней палаты американского парламента.

По словам Салазар, треть представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 год, благосклонно относятся к коммунизму, а более 40 процентов миллениалов "говорят, что мало знают о марксизме". Депутат считает, что школы должны дать жителям больше знаний предмета.

"Правда в том, что коммунизм – это рак, – заявила Салазар. — Единственное равенство, которое обеспечивает коммунизм, – это быть одинаково бедными, одинаково голодными, одинаково угнетенными и одинаково высланными".

"Американские учащиеся должны знать о советских ГУЛАГах... где Сталин намеренно морил голодом 3,5 миллиона украинцев, – заявил конгрессмен Дэн Креншоу из Техаса (цитата по "Голосу Америки"). — Они должны знать о культурной революции Мао, в результате которой погибли десятки миллионов китайцев. Они должны знать о современном рабстве, в котором прямо сейчас живут мусульмане-уйгуры".

По его словам, законопроект призван гарантировать, что коммунизм "останется на свалке истории – там, где ему и место". "Школьники должны знать, что означает футболка с портретом Че Гевары, которую носит их одноклассник", – добавил он.

В июне губернатор-республиканец Рон Десантис подписал закон, требующий преподавания истории коммунизма в государственных средних школах штата. На церемонии подписания он отметил, что выпускники школ должны знать об опасности тоталитарных идеологий.

Радио Свобода

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