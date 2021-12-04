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2021.12.04 15:24

На столичной Ратушной площади – праздничная суета: проходит ярмарка, вечером зажжется елка

LRT.lt2021.12.04 15:24
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

В первую субботу декабря на Ратушной площади Вильнюса началась 19-я Международная рождественская благотворительная ярмарка, а вечером здесь же зажжется рождественская елка.

Как сообщается в пресс-релизе Вильнюсского городского самоуправления, на ярмарке вильнюсцам и гостям столицы традиции своих стран демонстрируют представители 23 государств, участвуют также члены Международной школы и Международной ассоциации женщин. На ярмарку заглянула и президент Даля Грибаускайте, а на церемонии открытия ярмарки собравшихся приветствовали первая леди страны Диана Науседене и прибывший из Финляндии Санта-Клаус.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Всего посетителей встретило более 30 разноцветных стендов с уникальной продукцией со всего мира.

Средства, собранные на рождественской ярмарке, передаются десятку организаций, которые помогают людям, попавшим в затруднительное положение.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Кстати, Вильнюс скоро будет отмечать солидный 700-летний юбилей. Праздничные мероприятия, приуроченные к предстоящему Дню рождения, уже начались, их кульминация намечается на 2023 год. Один из символов этого праздника можно увидеть и на Ратушной площади.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Это стилизованный громкоговоритель внушительных размеров – современная интерпретация легенды об основании Вильнюса, которая гласит, что «здесь будет стоять столица, и слух о ней разнесется по всему свету». Приглашаем жителей и гостей Вильнюса фотографироваться и распространять весть о приближающемся юбилее», - сказала руководитель «Go Vilnius» Инга Романовскене.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Руководство Вильнюса призывает во время праздников не забывать об эпидемиологической ситуации: во имя общей безопасности рекомендуется не толпиться, соблюдать безопасную дистанцию, носить защитные лицевые маски, прикрывающие нос и рот.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Международная рождественская благотворительная ярмарка ждет посетителей в течение всего дня, а вечером представители посольств и мэрии Вильнюса вместе зажгут елку, которая будет украшать Ратушную площадь до 9 января.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса
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