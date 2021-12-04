На столичной Ратушной площади – праздничная суета: проходит ярмарка, вечером зажжется елка

В первую субботу декабря на Ратушной площади Вильнюса началась 19-я Международная рождественская благотворительная ярмарка, а вечером здесь же зажжется рождественская елка.

Как сообщается в пресс-релизе Вильнюсского городского самоуправления, на ярмарке вильнюсцам и гостям столицы традиции своих стран демонстрируют представители 23 государств, участвуют также члены Международной школы и Международной ассоциации женщин. На ярмарку заглянула и президент Даля Грибаускайте, а на церемонии открытия ярмарки собравшихся приветствовали первая леди страны Диана Науседене и прибывший из Финляндии Санта-Клаус.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Всего посетителей встретило более 30 разноцветных стендов с уникальной продукцией со всего мира.

Средства, собранные на рождественской ярмарке, передаются десятку организаций, которые помогают людям, попавшим в затруднительное положение.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Кстати, Вильнюс скоро будет отмечать солидный 700-летний юбилей. Праздничные мероприятия, приуроченные к предстоящему Дню рождения, уже начались, их кульминация намечается на 2023 год. Один из символов этого праздника можно увидеть и на Ратушной площади.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Это стилизованный громкоговоритель внушительных размеров – современная интерпретация легенды об основании Вильнюса, которая гласит, что «здесь будет стоять столица, и слух о ней разнесется по всему свету». Приглашаем жителей и гостей Вильнюса фотографироваться и распространять весть о приближающемся юбилее», - сказала руководитель «Go Vilnius» Инга Романовскене.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Руководство Вильнюса призывает во время праздников не забывать об эпидемиологической ситуации: во имя общей безопасности рекомендуется не толпиться, соблюдать безопасную дистанцию, носить защитные лицевые маски, прикрывающие нос и рот.

Рождественская благотворительная ярмарка на Ратушной площади Вильнюса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Международная рождественская благотворительная ярмарка ждет посетителей в течение всего дня, а вечером представители посольств и мэрии Вильнюса вместе зажгут елку, которая будет украшать Ратушную площадь до 9 января.