Литва ужесточает правила изоляции из-за штамма «омикрон»

Из-за возможного распространения штамма коронавируса «омикрон» Литва с сегодняшнего дня ужесточила правила изоляции.

С 4 декабря все, у кого выявлен этот штамм или есть подозрения на него, должны изолироваться на 10 дней независимо от наличия прививки или перенесенного заболевания. Контактные лица таких людей тоже уходят на десятидневную самоизоляцию без права сократить ее срок благодаря двум ПЦР-тестам.

Помимо этого, вернувшиеся из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве отправляются на десятидневную изоляцию без права сократить ее срок.

По данным на 2 декабря, в странах ЕС и в европейской экономической зоне выявлено 79 случаев штамма «омикрон». Они зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании и Швеции.

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