Ночью подожгли каунасскую елку, при задержании подозреваемого полицейский получил травму

В ночь с пятницы на субботу на Ратушной площади Каунаса подожжена рождественская елка. Об этом в фейсбуке сообщают каунасское самоуправление и полиция Литвы.

«Трудно подобрать соответствующие слова к известию, о котором мы вынуждены сообщить здесь и сейчас. К сожалению, иногда даже самые красивые вещи могут моментально обернуться печальными гримасами.

Нынешней ночью открытым пламенем горело главное каунасское украшение этих дней – Рождественская елочка на Ратушной площади.

К счастью, люди не пострадали. Пожарные были максимально оперативны. Спасибо им!» - написало в своем аккаунте в фейсбуке самоуправление Каунаса.

«Ночью подожжена каунасская рождественская ель, коллеги пожарные погасили огонь, никто не пострадал.

Патрули отреагировали оперативно, примерно через 15 минут они задержали подозреваемого в поджоге, скрывавшегося на автомобиле с места происшествия.

По факту причинения материального ущерба начато досудебное расследование», - сообщает полиция Литвы.

В сводке, опубликованной позднее, полиция сообщила, что при задержании подозреваемого (1982 года рождения) получил травму сотрудник полиции.

«4 декабря около 1 часа 40 минут к ели, стоящей на каунасской Ратушной площади, подъехал автомобиль „Mitsubichi ASX“, водитель которого, выйдя из машины, облил ель горючей жидкостью, поджег ее и попытался скрыться на автомобиле. В 1 час 57 минут в Каунасе, на проспекте А. Юозапавичюса, при задержании скрывающегося подозреваемого был травмирован сотрудник Главного полицейского комиссариата по Каунасскому уезду (2000 года рождения), которому оказана медицинская помощь», - информирует полиция.

Как сообщил Радио LRT начальник отдела коммуникации департамента полиции Рамунас Матонис, мотивы подозреваемого пока не ясны.

Рамунас Матонис / BNS nuotr.

«Это 39-летний мужчина. Он будет допрошен и, возможно, мотивы прояснятся в ходе допроса. По факту причинения ущерба чужому имуществу начато досудебное расследование», - сказал Р. Матонис.

По его утверждению, во время задержания подозреваемый был трезв.

«За этим местом ведется наблюдение с помощью видеокамер. Сотрудникам удалось быстро отреагировать, заметить поблизости этот автомобиль. Была сделана попытка его остановить. Вначале он не выполнял требований сотрудников остановиться. В результате произошло минимальное дорожно-транспортное происшествие, и при задержании лица один сотрудник получил травму, но травма несерьезная. Сотрудники его успешно задержали и доставили в комиссариат полиции», - сказал Р. Матонис.

По словам Р. Матониса, задержанный ранее не был известен полиции.