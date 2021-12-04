Форум свободной России в Вильнюсе. Режимы Путина и Лукашенко: что общего, в чем различия

В Вильнюсе в очном формате прошел XI Форум свободной России, на котором его участники сравнили режимы и опыт протестов в Беларуси и России. Репортаж DW.

"Мы шутим, что в этом есть традиция сталинских времен: борьба с тираном в Кремле лучше всего ведется из Литвы. Литва стала домом для многих представителей российской оппозиции, а сейчас тут нашли приют и наши коллеги из Беларуси, которые были вынуждены покинуть свою страну", - такими словами Гарри Каспаров открыл 2 декабря одиннадцатый Форум свободной России. Из-за пандемии коронавируса Форум несколько раз проводился онлайн, но сейчас вернулся к обычному очному формату в Вильнюсе.

Как правило, известные политологи, экономисты, политики и общественные деятели обсуждают на Форуме проблемы современной России, но в этот раз его участники уделили внимание также и ситуации в Беларуси. Правящий строй в обеих странах большинство из них называли диктаторским и не скрывали, что главной задачей своей деятельности видят в смене власти или, говоря словами участников, в "свержении режима". Какие уроки можно вынести из гражданского сопротивления в России и Беларуси? Как оппозиции действовать в эмиграции? И можно ли победить режим Александра Лукашенко пока у власти в России Владимир Путин?

Режимы Путина и Лукашенко нечувствительны к мирным протестам

Один из основных вопросов, на который эксперты пытались ответить на секции про последних диктаторов Европы, касался причин неудач российских и белорусских протестов. Геннадий Гудков, депутат Госдумы в 2001-2012 годах, вспомнил массовые протесты в 2011-2013 годах после парламентских и президентских выборов в России: "Меня упрекали в том, что мы слили протест, не повели толпу штурмовать ЦИК, но кто был к этому готов? Мы вообще не ожидали, что придет так много людей".

Поэтому, по его словам, главный урок неудачи демократического движения в том, что нельзя уповать исключительно на мирные методы. "Размахивать белыми шариками и ленточками под дубинками ОМОНа - это в современных диктатурах не работает. Новые диктаторы нечувствительны к мирным протестам", - говорит Гудков. Он считает, что белорусскому протесту следовало радикальнее бороться с режимом Лукашенко и на акциях действовать более решительно.

С этим мнением согласился и либертарианец, председатель движения "Гражданское общество" Михаил Светов: "Новые диктатуры действительно научились отражать мирные протесты, и ошибочно думать, что демократическими институтами можно испугать автократию. Это ошибка была сделана и в России в 2011-м, и в Беларуси сейчас, на наших глазах, когда создавался Координационный совет оппозиции вместо того, чтобы действовать".

Подробнее об ошибках белорусского протеста на Форуме рассказывала главный редактор белорусского портала "Хартия 97" Наталья Радина. Основная проблема была в том, что люди, которые в прошлом постоянно проводили акции в Беларуси, были арестованы задолго до выборов, поэтому управлять улицей было некому: "Еще приняли провальную стратегию маршей по воскресеньям - ну, не делаются революции по выходным".

Но она не согласна, что белорусский протест проиграл. "Да, мы видим поражение первого этапа белорусской революции, но будет второй. Ситуация пока заморожена, но люди в Беларуси живут, сцепив зубы. В любой момент эта пружина может отжаться ", - считает Радина.

Можно ли сменить власть в Беларуси, не сменив ее в России?

В выступлениях российских экспертов на Форуме часто звучала мысль о полной зависимости Лукашенко от Путина, поэтому у слушателей возник вопрос: а можно ли вообще сменить власть в Беларуси, не сменив ее в России? "Лукашенко - лишь пособник Путина, ответственный за режим в Беларуси. Мне кажется, что никакая власть в Беларуси не может быть изменена без смены власти в России", - считает Геннадий Гудков. Михаил Светов отметил, что такой шанс был у белорусов полтора года назад, но теперь он утрачен.

Наталья Радина ответила иначе: "Белорусы боролись за независимость и свободу и будут бороться дальше. Конечно, поддержка Путина сыграла на руку режиму Лукашенко. Но если Беларусь будет свободной, это повлияет на ситуацию в России, поэтому давайте будем солидарными".

О том, как победить российскую и белорусскую диктатуры, рассуждала писатель и политик Алина Витухновская: "Глобально диктатуры Беларуси и России - это единое целое, но есть и различия. Белорусская существует за счет силового блока, а у России, кроме этого, еще и есть и природные ресурсы, монетизированные из Запада. Диктатуру в Беларуси могут устранить сами белорусы, но, решая вопрос с российской, следует контактировать с Западом, не надеясь при этом, что он все сделает за нас", - говорит Витухновская.

Экспертам также задали вопрос, стоит ли вводить экономические санкции в отношении Кремля за поддержку режима Лукашенко. Наталья Радина однозначно высказалась в поддержку таких санкций, а Геннадий Гудков добавил, что Запад должен осознать, что должностные лица любой страны должны отвечать на нарушения прав и свобод человека. "Кремль однозначно является автором значительной части репрессий в Беларуси, - заявил он. - Поэтому должностные лица в России должны столкнуться с реакцией - персональными и прочими санкциями".

Диаспоры могут быть использованы как политический ресурс

Так как из-за усиления репрессий как в России, так и в Беларуси оппозиция этих стран была вынуждена эмигрировать, участники Форума также обсудили роль, которую в свержении диктаторских режимов может сыграть диаспора и оппозиция в изгнании. Социолог Сергей Ерофеев представил исследование о волнах российской эмиграции. По его словам, последняя волна российской эмиграции (после 2012 года) более образована, политизирована, глобализирована и лучше связана с Россией, а значит при определенной ситуации может быть использована как политический ресурс.

"Многие респонденты говорили, что готовы подключиться, если дома начнется какая-то движуха. Мы хорошо это увидели на примере Беларуси, когда спящая диаспора резко обрела субъектность", - отметил Ерофеев. Также эксперт упомянул ситуацию после возвращения Алексея Навального из Германии, когда произошла ситуационная организация диаспоры.

Журналист и бывший юрист ФБК Алина Винтер в своем выступлении призывала эмигрантов не опускать руки и объединяться: "Я знаю, что эмигранты в разных странах сейчас решили создать ассоциацию, которая готова помогать с визами, организовывать мероприятия, сотрудничать с другими структурами. Это уникальная возможность быть услышанным во всем мире - важно просвещать людей не только в России, но и в других странах, рассказывать о том, что происходит у нас".

DW