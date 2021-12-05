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2021.12.05 13:20

Lidl меняет правила: «паспорт возможностей» будут проверять не везде

Новая газета – Балтия2021.12.05 13:20
Магазин „Lidl“
Магазин „Lidl“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С 6 декабря некоторые магазины сети Lidl в Литве будут принимать всех посетителей. Предъявлять «паспорт возможностей» не потребуется, сообщает компания.

В сети пояснили, что будут регулировать поток клиентов, исходя из требования 30 кв. м на одного человека.

«Поскольку перед праздниками растет поток покупателей, мы решили продлить время работы всех магазинов нашей сети — с 6 декабря они будут работать с 7 до 23 ч. Это поможет сбалансировать поток и обезопасить покупателей», — рассказал представитель Lidl Lietuva Валдас Лопета.

Такой порядок будет действовать только в тех городах, где есть больше чем 1 магазин этой сети.

В какой магазин LIDL можно сходить за покупками без паспорта возможностей?

Вильнюс

ул. Ю.Тишкявичяус, 17

ул. Юодасис кяляс, 34

ул. Укмергес, 256

Каунас

ул. T.Масюле, 16D

Исландское шоссе, 30

пр. Юозапавичяус, 127

ул. Йонавос, 40

ул. Яжеро, 3

ул. Индустриес, 2

ул. Баршауско, 66A

Клайпеда

на ул. Лепоес, 3

Шяуляй

ул. Пармонес, 1A

Паневежис

ул. Смильтинес, 112A

Мариямполе

ул. Палангос, 22

В остальных 45 магазинах Lidl по-прежнему будут обслуживать только клиентов с паспортом возможностей. Всего в Литве действует 59 магазинов Lidl.

Новая газета - Балтия

# Литва
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