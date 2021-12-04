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2021.12.04 09:35

Джо Байден анонсировал инициативы, направленные на поддержку Киева

Радио «Cвобода»2021.12.04 09:35
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден заявил, что готовит пакет всеобъемлющих мер, которые затруднят российскому президенту Владимиру Путину решения, направленные против Украины.

"Я собираю воедино то, что считаю наиболее всесторонним и значимым набором инициатив, которые очень, очень помешают господину Путину сделать то, что, как люди опасаются, он готовится сделать", - сказал Байден на встрече с журналистами в пятницу в Белом доме.

Байден добавил, что его администрация находится в постоянном контакте с властями в Киеве и европейскими союзниками.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее 3 декабря заявил, что Россия сконцентрировала вблизи украинских границ свыше 94-х тысяч своих военных и, возможно, готовится к крупномасштабному наступлению в конце января будущего года, отмечает Reuters.

В последние недели участились обвинения со стороны стран Запада и Украины в адрес России о наращивании ею армейской группировки и возможной подготовке к военному вторжению на украинскую территорию. В Москве, в свою очередь, обвиняют Украину и США в дестабилизирующей активности, указывая на вероятность подготовки Киевом наступления на востоке Украины, что украинские власти категорически отрицают.

Помощник российского президент Юрий Ушаков сообщил 3 декабря, что предварительно утверждена дата новых переговоров лидеров России и Соединённых Штатов. "Прорабатывается возможность общения Путина и Байдена в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной", - сказал Ушаков.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение Путина и Байдена состояться до визита российского лидера в Индию, намеченного на 6 декабря, Юрий Ушаков дал отрицательный ответ.

Радио Свобода

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