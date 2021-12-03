Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем

Китай принял решение об удалении Литвы из своего таможенного реестра. О вероятных преградах попадания литовской продукции в Китай BNS в четверг сообщило и Министерство иностранных дел (МИД).

Оно утверждает, что будет добиваться реакции Европейского союза (ЕС) на действия Китая.

"Мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией (ЕК) на предмет реакции на уровне ЕС", - указал МИД в комментарии для BNS.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил BNS, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая.

"Это правда. Литва по ошибке или не по ошибке вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования для входящих в Китай грузов. Как таковой страны (Литвы - BNS) нет, и это, конечно, создает проблемы для отправки грузовых контейнеров из Клалйпедского порта. Проблема коснулась нескольких предприятий, работающих в мебельной и деревообрабатывающей областях", - сказал Янулявичюс.

"Есть проблемы и в других транспортных цепях доставки грузов в Китай, пока не хочу детализировать, в каких именно", - сказал он.

Генеральный директор Торговой ассоциации Литвы и Китая Рокас Радвилавичюс объяснил BNS, что официально Китай не сообщает о блокировке товаров из Литвы, однако такие сигналы могут направляться "на основании внутренних указаний".

"Официально в открытых источниках нет такой информации, что Литва удалена (из таможенной системы Китая – BNS), но уже поступали предупреждения, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал", - сказал Р. Радвилавичюс.

Отношения между странами ухудшились из-за того, что в Литве открылось представительство Тайваня, который Китай считает своей территорией.