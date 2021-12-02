«Мы потеряли страну». Форум Свободной России в Вильнюсе: почему протесты в РФ и Беларуси потерпели поражение?

Сегодня в Вильнюсе проходит Форум Свободной России, участники которого пытаются осмыслить, почему же гражданские протесты в России и Беларуси не принесли ни одной из этих стран долгожданных перемен. «Мирные способы в гибридных диктатурах не работают», - констатировал в Вильнюсе российский политик Геннадий Гудков.

В столице Литвы Вильнюсе 2 - 3 декабря проходит 11-й по счёту Форум свободной России. Форум был основан в 2016 году Гарри Каспаровым и другими деятелями российской оппозиции.

Главной задачей нынешнего форума, по мнению Даниила Константинова, является построение альтернативы современной путинской России: «В дискуссиях мы должны выйти на желаемый нами образ будущего свободной России».

В нынешнем году на Форум приехали участники из России, а также общественные деятели и журналисты из Украины, Литвы и других стран.

Гудков: мы потеряли страну



Протесты в России / AP nuotr.

Геннадий Гудков, российский политик, который принимал участие в большинстве протестов в России с 2011 г. по 2019 год, отметил, что сегодня Россия играет глобальную роль в поддержке «всех отвратительных диктаторских режимов в мире», и если западные этого не поймут, они будут расплачиваться кровью и огромными потерями.

«Что касается протестов и уроков этих восстаний, то, как и сказал Гарри Каспаров, Россия сегодня может быть свободна только за рубежом. Мы проиграли, мы потеряли страну, страны лишились даже те, кто в ней ещё сегодня находится.

Что произошло? Произошло формирование новых авторитарных, диктаторских структур, и сегодня эти авторитарные режимы нечувствительны к мирным протестам», - сказал Г. Гудков.

Он уверен, что данная проблема касается не только России, то же самое происходит в Венесуэле и даже в Никарагуа. В Никарагуа 7 ноября, на фоне широкой критики состоялись президентские выборы. Еще до закрытия избирательных участков не было никаких сомнений в переизбрании действующего президента Даниэля Ортеги на четвертый срок подряд.

«А что происходит в Беларуси? Население страны составляет около 9 млн, один миллион вышел на улицы белорусских Городов. И что? Ничего. То же самое в России. В одно время Э. Лимонов меня упрекал, что мы слили протест, не повели толпу, не пошли атаковать ЦИК, а кто был к этому готов? Кто бы участвовал тогда, в 2011-м году? Мы вообще не ожидали что придёт 85 тыс. человек, мы думали, что 5–10 тыс. придёт.

Главный урок всех наших неудавшихся восстаний и проигрышей демократического движения в том, что уповать исключительно на мирные методы, размахивать белыми шариками, трясти белыми ленточками, стоять в цепи в современных условиях нет смысла. Мирные способы в гибридных диктатурах не работают», - уверен политик.

Он сослался на данные, согласно которым были исследованы результаты подобных волнений во многих странах.

Протесты в России / AP nuotr.

«Были исследованы несколько сотен восстаний, и ученые пришли к выводу, что там, где народ был готов применить силу, реагируя на произвол властей, в 80% случаев привело к положительному результату. А там, где народ демонстрировал только мирные намерения сменить власть, в тех странах, где нет демократических условий для прав человека и свобод, там в 80% случаев эти выступления закончились поражением», - подчеркнул участник форума.

Он акцентирует, что в Беларуси не было людей, готовых действовать.

«Не обязательно брать оружие, не обязательно проливать кровь. Кто мешал заблокировать собой подходы к правительственному кварталу, отключить воду, связь, электричество, не давать сумасшедшему диктатору летать на вертолёте по всей стране? Не нашлись люди, которые были способны это сделать»,- говорит Г. Гудков.

«Нет больше Беларуси»

Политик уверен, что любая мирная революция должна уметь действовать, должны уметь отвечать на произвол властей и силой защищать людей, вышедших на улицы. «Это наверное главный вывод, который должны сделать народы мира, это касается не только России. Вся Средняя Азия в диктатурах, более-менее жёстких».

Протесты в Беларуси / AP nuotr.

«Когда мы говорим, почему в России не победили протесты, то опять же потому, что власть нечувствительна к мирным протестам. Они готовы на все меры, они готовы загнать свою страну и самих себя в изоляцию. (…) С июля 2019 г. в Кремле принято решение о силовом удержании власти на неограниченное время. До тех пор, пока хватит сил и терпения народа, они будут её удерживать. Никаких уходов В. Путина не будет. В. Путин уйдёт только по одной причине: либо физическая невозможность выполнять какие-либо функции, либо смерть, либо внутренний переворот. А так он будет править в том числе и в инвалидной коляске», - уверен Г. Гудков.

Он подчеркивает, что в Европе не два, а один диктатор – В. Путин, так как воля А. Лукашенко полностью подчинена российскому президенту.

«Когда говорят о Беларуси и о двух последних диктаторах Европы, то где вы насчитали двух? Один остался. Кто такой Лукашенко? А. Лукашенко, по большому счёту, пособник В. Путина, ответственного за процветание режима, который все больше напоминает фашистский. Нет никакой Беларуси, суверенного государства, всё закончилось в августе 2020 г. Нет больше такой страны, которая не управлялась бы российской империей напрямую административным, силовым образом, так и финансово. И сегодня вопрос смены власти Беларуси решается только одновременно со сменой власти в России», - заключил Г. Гудков.

Светов: Запад за последние 10 лет не помог никому



А. Меркель и А. Лукашенко / AP nuotr.

Российский политик и блогер, председатель общественно-политического движения «Гражданское общество» Михаил Светов согласился с мнением Г. Гудкова, что мирными протестами в современных реалиях ничего не добиться.

«Протесты 2011 г. в России можно сравнить с тем, что произошло в Беларуси. Ошибка заключалась в попытке демократическими институтами как-то испугать автократию. В Беларуси был создан этот неповоротливый демократический орган, когда было необходимо по щелчку пальцев принимать решения. Вырос пласт диктатур, которые совершенно не впечатляются мирными протестами, которые научились им сопротивляться. Путинская автократия именно такой и является, и урок из Беларуси В. Путин однозначно вынес», - сказал по видеосвязи участник форума.

Он отмечает, что подобные методы работают даже в такой маленькой стране, как Беларусь, и задается вопросом: «Чего же тогда бояться В. Путину? Почему он должен бояться западный реакции?».

«Реакции Запада на действия Лукашенко не последовало. Разговор А. Меркель с А. Лукашенко – это то, чего он добивался на протяжении последнего времени. С ним разговаривают как с главным переговорным лицом. В пространстве реальной политики современный Запад показывает свою абсолютную недееспособность. (…) И вот эта вечная наша российская надежда на то, что Запад нам поможет, это абсолютная ошибка. Потому что Запад за последние 10 лет не помог вообще никому, и диктатуры пользуются этим, как преимуществам», - констатирует Михаил Светов.

Радина: управлять улицей было некому



Протесты в Беларуси / AP nuotr.

Белорусская журналистка, главный редактор новостного сайта Хартия’97 Наталья Радина подчеркнула, что не считает Беларусь частью России.

«Это страна, а белорусы боролись за свою свободу и независимость ещё со времён российской империи и продолжают бороться сейчас. В стране на самом деле наблюдается рост антироссийских настроений, хотя до революции 2020-го года было 50 на 50. Поддержка В. Путиным диктатуры А. Лукашенко, поддержка репрессий, которые обрушились на страну, сыграла только против самого режима Путина. И борьба будет продолжаться», - сказала Н. Радина.

Она подчеркивает, что если бы у А. Лукашенко не было поддержки со стороны России, то белорусы уже избавились бы от своего «колхозного диктатора»

«Почему случилось поражение первого этапа белорусской революции? Потому что, во-первых, были арестованы протестные лидеры накануне самих акции протеста. Накануне выборов 9 августа 2020-го года управлять улицей было некому. Тут же был создан Координационный совет оппозиции, который был самопровозглашенной фигурой, решения принимал президиум из семи человек, но эти люди никак не могли руководить улицей, при всем моем к ним уважении. У них не было опыта, они не были в оппозиции. Они не организовали ни одной акции в своей жизни», - с сожалением отмечает Н. Радина.

Совет, по мнению Н. Радиной, в какой-то момент они даже перестал требовать отставки А. Лукашенко и выступил против экономических санкций.

Протесты в Беларуси / AP

«Хотя уже были убиты люди, а убиты на демонстрации, я думаю, были десятки человек. Все документы просто фальсифицировались на ранних этапах. Весь мир содрогнулся от пыток, которые происходили на Окрестина, но никто не говорил об экономических санкциях из так называемых новых лидеров. Кроме того, проблема была в том, что в Беларуси блокировался интернет и возникла монополия Telegram-каналов, которыми управляли молодые неопытные люди, которые отказывались координировать свою работу с опытными людьми, находившимися в эмиграции. Молодые люди решили, что они победили, им никто не нужен», - говорит участница форума.

В итоге, констатирует Н. Радина, была принята провальная стратегия проведения акций по выходным.

«Не делаются революции по выходным. Нужно было стоять каждый день на улице, нельзя было уходить в понедельник на работу, а потом выходить на улицу по воскресеньям. Кроме того, не ставились конкретные цели - люди бесцельно ходили по городу, вместо того чтобы идти к Белорусскому телевидению и требовать эфира для оппозиции, тогда это ещё было возможно. Они не шли к дому правительства, не требовали переговоров. Кроме того, нужно было идти на Окрестина и требовать освобождения людей из тюрьмы. Этого ничего не было сделано и поэтому через два месяца все было фактически зачищено», - говорит журналист.

Н. Родина не скрывает надежды на то, что второй этап белорусской революции завершится успешно, однако констатирует, что в данный момент на страну обрушился шквал репрессий - заблокированы все независимые СМИ, экстремистскими признаны независимые Telegram-каналы, онлайн-платформы для голосования признаны экстремистскими сообществами: «Я не могу сказать, что это тоталитарный режим фашистского типа, я могу сказать, что мы наблюдаем сейчас в Беларуси чистой воды реваншизм, это попытка А. Лукашенко от страха удержать ситуацию».

Форум Свободной России продолжит свою работу 3 декабря.