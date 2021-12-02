В Литве - 1813 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1813 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 20 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

17 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 844,9 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель снижается четвертую неделю подряд.

За последние сутки 2401 человек в стране был привит первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 18 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 66,7% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались почти 6,8 тыс. человек, из них 502 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1292 человека, из них 126 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 14,7 тыс. ПЦР-тестов и 2,1 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 474 тыс. человек, из которых 19 тыс. человек по-прежнему больны.