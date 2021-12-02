Новости

2021.12.02 10:30

В Литве - 1813 новых случаев коронавируса

BNS, LRT.lt2021.12.02 10:30
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1813 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 20 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

17 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 844,9 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель снижается четвертую неделю подряд.

За последние сутки 2401 человек в стране был привит первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 18 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 66,7% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались почти 6,8 тыс. человек, из них 502 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1292 человека, из них 126 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 14,7 тыс. ПЦР-тестов и 2,1 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 474 тыс. человек, из которых 19 тыс. человек по-прежнему больны.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Самолет "Белавиа"
2 ч. назад

ЕС утвердил санкции против "Белавиа" и других белорусских компаний

В Литве обнаружена группа из 14 нелегальных мигрантов
17 ч. назад

Задержанные в Варенском районе 14 мигрантов решили вернуться в Беларусь

Россия
18 ч. назад

Смертность в России стала рекордной с 1945 года

Библия
19 ч. назад

Привиться из любви к ближнему. Как в Литве и других странах менялось мнение священников о вакцинации

Мигранты на польско-белорусской границе
19 ч. назад

Литва рассматривает возможность введения ЧП на границе с Польшей

A. Лукашенко
21 ч. назад

Беларусь: что светит Минску при новом правительстве ФРГ

Ремигиюс Шимашюс и Гильма Теодора Гилите
22 ч. назад

Мэр Вильнюса женился во второй раз

Вильнюс
23 ч. назад

В Литве - 1793 новый случай коронавируса

Вакцина BioNTech / Pfizer
1 д. назад

Глава BioNTech ожидает, что вакцина сможет защитить от

Проверка паспорта возможностей
1 д. назад

С 1 декабря в Литве вступают в силу связанные с COVID-19 изменения: что нужно знать?

Мигранты на польско-белорусской границе
2021.12.01 15:22

Литва рассматривает возможность введения ЧП на границе с Польшей

Вильнюс
2021.12.01 11:22

В Литве - 1793 новый случай коронавируса

Библия
2021.12.01 15:38

Привиться из любви к ближнему. Как в Литве и других странах менялось мнение священников о вакцинации

В Литве обнаружена группа из 14 нелегальных мигрантов
2021.12.01 17:04

Задержанные в Варенском районе 14 мигрантов решили вернуться в Беларусь

Россия
2021.12.01 16:11

Смертность в России стала рекордной с 1945 года

Самолет "Белавиа"
2021.12.02 08:42

ЕС утвердил санкции против "Белавиа" и других белорусских компаний

A. Лукашенко
2021.12.01 13:36

Беларусь: что светит Минску при новом правительстве ФРГ

Ремигиюс Шимашюс и Гильма Теодора Гилите
2021.12.01 12:28

Мэр Вильнюса женился во второй раз