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2021.12.01 15:43

Смертность в России стала рекордной с 1945 года

Радио «Cвобода»2021.12.01 15:43
Россия
Россия / AP nuotr.

С декабря прошлого года по ноябрь нынешнего смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, сообщают "Ведомости".

Издание со ссылкой на демографов отмечает, что худшие показатели были только во времена Великой Отечественной войны: с 1941 года по 1945 год смертность была в 2-3 раза выше. После этого максимум числа умерших был в 2003 году, тогда ушло из жизни 2 миллиона 370 тысяч россиян.

Отмечается также, что убыль населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является максимальным показателем за последние 20 лет.

Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Только в ноябре, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от болезни и её последствий умирали в среднем 1 222 россиянина в день.

Однако, как отмечают демографы, причина не только в коронавирусе: более 200 тысяч умерших пришлись на сверхсмертность, не связанную с болезнью. Ряд экспертов считают, что дело в перегруженности системы здравоохранения в целом.

Также на избыточную смертность повлияло старение населения: если в начале 2020 года россиян старше 60 лет было 32,8 миллиона, то в начале этого – 33,5 млн. Кроме того, на несколько тысяч увеличилась смертность от употребления наркотиков и алкоголя.

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