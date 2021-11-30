В Литве обнаружена группа из 14 нелегальных мигрантов: один рассказал о взятке в $2 тыс. белорусам

На литовско-белорусской границе возле села Ракай Варенского района была обнаружена большая группа мигрантов, в составе которой было не менее пяти детей, сообщает журналист LRT.lt Бенас Герджюнас. По словам мигрантов, один ребенок болен, мигрантам оказана медицинская помощь в Литве.

«Большинство мигрантов представились иракскими гражданами из Иракского Курдистана. Среди них было не менее пяти мужчин, трех женщин и не менее пяти детей. (...) С ними также были две женщины из Сомали. Один ребенок болен», - рассказал LRT.lt Б. Герджюнас.



«Один из курдов, говоривший по-английски, рассказал, что когда они прибыли в Минск, то пытались перейти границу с Польшей, но безуспешно. Когда ребенок серьезно заболел, они хотели вернуться в Минск, но белорусы их не пропустили. По словам этого человека, они заплатили белорусским чиновникам не менее нескольких тысяч долларов, чтобы они пустили их обратно в Минск. Там ребенок пролежал в больнице шесть дней», - говорит Б. Герджюнас.

В Литве обнаружена группа из 14 нелегальных мигрантов / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

По его словам, мигранты рассказали, что после выписки ребенка из больницы они пытались пересечь границу, в итоге белорусские пограничники направили их к литовской границе. По словам мигрантов, они провели не менее пяти дней на литовской границе и направлялись через границу как белорусскими, так и литовскими пограничниками.



Были вызваны медики



Как информировал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, группа мигрантов была задержана примерно в 13.30 в 300 метрах от границы.

"Задержано четверо мужчин, четыре женщины, шесть несовершеннолетних. Для оценки состояния и выполнения всех формальностей они доставлены на ближайшую заставу", – сказал Г. Мишутис.

В Литве обнаружена группа из 14 нелегальных мигрантов / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

Он информировал, что двое задержанных представляются гражданами Сомали, остальные – гражданами Ирака.

СОГГЛ не располагает данными о том, что сейчас вблизи границы, на территории Литвы могут находиться другие мигранты.

По словам Мишутиса, для оценки здоровья мигрантов были вызваны медики. Он не мог сказать, будут ли задержанные возвращены на территорию Беларуси, аргументируя тем, что каждый случай оценивается индивидуально.

В Литве обнаружена группа из 14 нелегальных мигрантов / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

"Как всегда, их покормят, они согреются, если нужно – отдохнут. Параллельно будут выясняться обстоятельства нарушения границы – спокойно, без спешки, будут взвешены все обстоятельства и тогда будут приняты какие-то решения относительно их правового статуса", – сказал представитель СОГГЛ.

Как информировал позже Мишутис, мать с дочерью отправлены в больницу Алитуса, однако более подробной информацией о состоянии их здоровья представитель СОГГЛ не располагает.

"Остальные находятся на заставе, жалоб у них нет, они едят, отогреваются", – сказал он.

По словам Мишутиса, мигрантам обеспечены надлежащие условия.