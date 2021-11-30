Витянис Андрюкайтис: беспокоит то, что штамм «омикрон» быстрее проникает в организм

Специальный посланник ВОЗ по европейскому региону Витянис Андрюкайтис выражает обеспокоенность появлением нового штамма коронавируса «омикрон».

«Нам понятно, что вирулентность (степень способности штамма вируса заражать организм – ред.) высокая, но пока неясно, как это может повлиять на комбинации с другими вирусами и наши возможности защититься от штамма», - сказал он в интервью русской службе Радио ЛРТ.



- Первая точная информация, которая у нас есть, это то, что в новом штамме множество мутаций. Особенно важно, что мутации есть на так называемых «коронных пиках», которые создают большую опасность для проникновения вируса в человеческий организм. То есть беспокоит сейчас больше всего то, что он быстрее проникает в организм. Пока что нет данных о клинической картине этой мутации, поскольку известно мало выявленных случаев при лечении больных.

Очень напрягают наши способности быть готовыми к новой волне, потому что этот штамм достаточно быстро обнаружен на всех континентах. Нам понятно, что вирулентность высокая, но пока неясно, как это может повлиять на комбинации с другими вирусами и наши возможности защититься от штамма.

- Насколько производящие вакцины компании готовы их приспособить к новому штамму?

- Пока что нет данных, что мутация повлияла бы на эффективность имеющихся вакцин. Ясно то, что вариант «дельта» снизил эффективность вакцинации, однако, она все равно остается очень высокой. Совершенно очевидно, что сейчас лаборатории будут работать над всеми возможными вариантами новых мутаций. У нас есть технологии разработки эффективных вакцин и, если ситуация потребует новых видов, они будут найдены.

Витянис Андрюкайтис / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Как вы оцениваете решение ряда стран о закрытии границ для жителей ЮАР?

- Это все-таки политическое решение. ВОЗ обратила внимание, что нужно принимать меры в соответствии с научными данными и в этой ситуации были даны точные рекомендации: ввести обязанность изолироваться прибывшим из стран, где штамм обнаружен, вне зависимости от вакцинации. Также нужно строго соблюдать меры биозащиты на всех рейсах и во всех аэропортах на всем протяжении контактирования с этими странами.

Но решение закрыть страны и делать наружный локдаун скажется на экономике этих стран.

- У вас есть предположения, как скоро штамм «омикрон» может быть выявлен в Литве?

- Тут никто не может точно сказать. Ясно то, что сейчас как никогда нужно соблюдать меры предосторожности на очень высоком уровне и внедрить изоляцию для приезжающих из пораженных штаммом стран. А как скоро он объявится, это вопрос времени.



Скорее всего, имеющиеся данные - это всего лишь верхушка айсберга, потому что не вакцинированная часть человечества очень большая, а вирус мутирует именно в этой части населения, у которых нет иммунной защиты.