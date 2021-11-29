Электроэнергия для большинства жителей подорожает примерно на 10%

В связи с сильным подорожанием энергоресурсов электроэнергия для большинства бытовых потребителей с января подорожает в среднем на 10%.

В зависимости от выбранного плана рост тарифов должен будет колебаться в пределах 7-19%.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) во вторник намерен утвердить окончательные общественные цены на электроэнергию для населения. Они будут применяться к потребителям, которые еще не выбрали независимого поставщика электроэнергии – таких более миллиона.

Ранее предполагалось, что для регулируемых потребителей электроэнергии она подорожает со следующего года заметнее – примерно на 20%.