Глава Еврокомиссии после встречи с Науседой и Шимоните: Лукашенко не удалось нарушить единство ЕС

В воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните встретились с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После встречи председатель Еврокомиссии и генсек НАТО заверили, что солидаризуются с Литвой, против которой Минск проводит гибридную атаку.

«Очень важно, что мы можем обсуждать стратегические вопросы Балтийского региона в кругу лидеров НАТО и ЕС. Я расцениваю ваш приезд как очень важный знак солидарности с Литвой», - сказал президент Литвы Г. Науседа на пресс-конференции после встречи.

Президент также заявил, что его беспокоит интеграционное соглашение Беларуси с Россией.

«Еще один вызывающий озабоченность процесс – полная военная интеграция Беларуси в военные структуры и доктрины России. Это создает новые вызовы для коллективной безопасности НАТО. НАТО должно соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегию и тактику и быть готовым к возможному ответу», - сказал Г. Науседа.

Он добавил, что в настоящий момент решающее значение имеет обеспечение безопасности внешних границ ЕС и финансирование этого процесса со стороны ЕС.

Встреча Гитанаса Науседы, Ингриды Шимоните, Урсулы фон дер Ляйен и Йенса Столтенберга / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен одобрила то, как ЕС борется с гибридными атаками со стороны Беларуси и с дезинформацией.

«ЕС и далее вас поддерживает. Это включает оборудование, предназначенное для охраны границы, а также помощь со стороны агентства FRONTEX», - сказала глава Еврокомиссии.

«Лукашенко не удалось нарушить единство ЕС. (...) Наши противники не могут использовать гибридные атаки, чтобы с их помощью отвлекать внимание от ситуации в своих странах», - сказала У. фон дер Ляйен о минском режиме.

Встреча Гитанаса Науседы, Ингриды Шимоните, Урсулы фон дер Ляйен и Йенса Столтенберга / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

НАТО и Еврокомиссия обещают укреплять партнерство

Реагируя на миграционный кризис, созданный минским режимом на границе с ЕС, лидеры НАТО и Еврокомиссии обещали укреплять партнерство.

«Поскольку гибридные угрозы становятся все более острыми, нам необходимо выводить наше сотрудничество на более высокий уровень. Вот почему мы работаем с генеральным секретарем НАТО Й. Столтенбергом над новой декларацией ЕС-НАТО. Наша цель – обновить и дополнить политическую приверженность прочному партнерству ЕС и НАТО», - сказала председатель Европейской комиссии У. фон дер Ляйен.

Об этом она сообщила после встречи в президентском дворце с руководителем Литвы Г. Науседой, премьер-министром И. Шимоните и генеральным секретарем НАТО Й. Столтенбергом.

Глава НАТО назвал мигрантский кризис, созданный Минском, «циничным и бесчеловечным».

«НАТО и ЕС работают вместе по ряду вопросов безопасности, включая вопрос борьбы с гибридными угрозами. Сегодня мы обсудили, как можно было бы активизировать наше партнерство, включая и новую совместную декларацию», - сказал он.

Он добавил, что страны становятся «сильнее и безопаснее», когда действуют заодно.

Встреча Гитанаса Науседы, Ингриды Шимоните, Урсулы фон дер Ляйен и Йенса Столтенберга / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Призвал Россию к деэскалации конфликта с Украиной

Глава НАТО Й. Столтенберг сказал, что еще 18 месяцев назад он предложил провести встречу Россия-НАТО. Он подчеркнул, что НАТО будет продолжать проводить политику сдерживания и защищать Литву и других союзников.

Генсек НАТО заявил, что альянс требует от России «деэскалации конфликта с Украиной».

«То, что мы видим – это необъяснимые действия, когда стягивается вооружение, бронетехника, дроны, электронные средства ведения боя. Видим тысячные группировки солдат. Россия должна ослабить эскалацию своих действий. (...) Если Россия вздумает применить силу, они дождутся последствий, схожих с теми, которые последовали после незаконной аннексии Крыма в 2014 году», - сказал генеральный секретарь НАТО.