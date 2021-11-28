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2021.11.28 10:15

В Литве выявлено 1 222 новых случая COVID-19, скончалось 19 человек

LRT.lt, BNS, ELTA2021.11.28 10:15
Коронавирусное отделение Алитусской больницы
Коронавирусное отделение Алитусской больницы / E. Blaževič/LRT nuotr.

По сообщению департамента статистики, в минувшие сутки в Литве было выявлено 1 222 новых случая COVID-19, от инфекции скончалось 19 человек, 14 из которых не были вакцинированы или были вакцинированы не полностью.

Всего с начала пандемии COVID-19 в стране умерло 6 672 человека.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1 365 коронавирусных пациентов, 123 из них находятся в реанимации.

Коронавирусное отделение Алитусской больницы
Коронавирусное отделение Алитусской больницы / E. Blaževič/LRT nuotr.

14-дневный уровень заболеваемости в Литве снижается уже третью неделю и в настоящее время составляет 882,1 случая на 100 тысяч жителей. В то же 7-дневный показатель положительных диагностических тестов по-прежнему составляет 10,2 процента.

Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней – 1 760 случаев.

По данным департамента статистики, вчера первой дозой вакцины привилось 808 человек, второй – 451 человек, третьей – 3 183 человека.

Коронавирусное отделение Алитусской больницы
Коронавирусное отделение Алитусской больницы
# Литва
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