Рустам Солнцев. Девиации Ларисы Долиной

Артистка Долина дала обширное интервью Кате Гордеевой, в котором все было ожидаемо: ярко описана трагическая судьба певицы, которую вырезали и вымарывали. Сочно, несколько раз Лариса Александровна клялась в любви к главнокомандующему – ну это чтобы сомнений не осталось ни у кого. Ну и по концовке обалдевшая Катя и я узнали о мечтах исполнительницы «Кота-бегемота» взять и все запретить! А вот тут подробнее.

По мнению вокалистки, в России пора вводить систему, которая и будет решать, кто «достоин» петь со сцены, а кого гнать, теряя тапки. Спецкомиссия, состоящая из, цитата, «достойных людей», заседая, будет как когда-то решать и цензурировать. Шизофрения, абсурд!? Он самый!

Сначала ты долгие годы, десятилетия страдаешь от цензуры, дурачья и антисемитизма, а затем, будучи уже в тревожных годах, при званиях и в гипюровых нечто в обтяжечку, призываешь к точно такой же хрени. Драсте, приехали.

Лариса Александровна, а кто эти прекрасные «достойные люди»? Подвезите, пожалуйста, пояснений. А то тут пару дней назад достойнейший господин Бастрыкин уже взялся цензурировать молодого парнишку Моргенштерна, да так рьяно, что того и след простыл.

Жду ответа как соловей лета. Спасибо.

Эхо Москвы