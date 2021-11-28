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2021.11.28 06:10

СМИ: Автомобиль Гражулиса ехал по автостраде со скоростью 150 км/ч

Радио LRT, LRT.lt, BNS2021.11.28 06:10
Пятрас Гражулис
Пятрас Гражулис / BNS nuotr.

По сообщению портала 15min.lt, автомобиль члена Сейма Пятраса Гражулиса мчался по автостраде со скоростью около 150 километров в час. Это зафиксировали люди, ехавшие в другой машине.

«21 ноября в 15 час. 27 мин. мы дважды видели Пятраса за рулем. Привет!» – говорит молодой человек в видеозаписи.

О том, что автомобиль значительно превышал скорость, было сообщено в полицию, но полицейские его не нашли.

Пресс-секретарь Главного полицейского комиссариата по Каунасскому уезду Одета Вайткявичене подтвердила 15min.lt, что в минувшее воскресенье в 15 час. 34 мин. действительно поступило сообщение об автомобиле «Lexus», ехавшем на высокой скорости по трассе Крижкальнис-Каунас, в 2 км от города Бабтай.

«Для проверки информации на место был направлен полицейский экипаж, однако упомянутая машина не была обнаружена», – сказала она.

Политик: Не обязательно я вел автомобиль

П. Гражулис в субботу подтвердил агентству BNS, что находился в упомянутом автомобиле и видел машину, «ездившую туда-сюда». Однако политик не ответил на вопрос, находился ли он за рулем автомобиля «Lexus».

«Не обязательно я должен был вести машину, я мог видеть и сидя сзади. (...) Какое ваше дело, кто вел? Ни остановиться по дороге нельзя, ни в магазин зайти...», – возмущался член Сейма вниманием журналистов.

«А те, чей спидометр показывал 150, не превышали (скорость – BNS)? Спросите, уплатили ли они штраф», – сказал П. Гражулис.

В нынешнее время года по автомагистрали разрешается ездить с максимальной скоростью 110 километров в час.

Летом П. Гражулиса лишили права управлять автомобилем, но политик это право еще сохраняет, так как оспаривает наказание в суде.

Пятрас Гражулис
Пятрас Гражулис
# Литва
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