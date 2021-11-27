Пограничники не пропустили 45 мигрантов, часть из них пробралась через перерезанную концертину

По сообщению Службы охраны государственной границы, в минувшие сутки, с полуночи пятницы до полуночи субботы, пограничники не пропустили 45 мигрантов, пытавшихся пробраться в Литву со стороны Беларуси в неустановленных для этого местах.

В четверг пограничники не пропустили 29 мигрантов, следовавших со стороны Беларуси, в среду – 55, во вторник – 9, в понедельник – 18, в воскресенье – 70, в прошлую субботу – 44.

Один иностранец был вчера пропущен по гуманитарным соображениям.

Среди иностранцев, не пропущенных в пятницу, было и 24 мигранта, задержанных в Варенском районе примерно в 70 метрах от границы. Все они представились гражданами Ирака и Сирии. Иностранцы вошли в Литву из Беларуси через перерезанное заграждение – концертину. Пограничники вернули эту группу в Беларусь.

Также не пропущены в Литву и возвращены в Беларусь четверо иракцев, которые в четверг пытались нелегально проникнуть в Литву через Мядининкский контрольный пункт, скрывшись в полуприцепе грузовика.

Литовские пограничники около границы с Беларусью / фото Reuters

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в неустановленных местах, сотрудники службы развернули 7 470 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.