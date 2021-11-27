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2021.11.27 15:00

Die Welt: Иллюзия конца белорусского кризиса

Die Welt, InoPressa2021.11.27 15:00
Мигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе / AP nuotr.

"О кризисе на польско-белорусской границе, похоже, начинают забывать. Но он еще далек от завершения. Мигранты продолжают пытаться пересечь границу с Польшей, соседние страны обеспокоены. А Лукашенко устраивает войну образов", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В прошлое воскресенье у Матеуша Моравецкого была напряженная программа: за несколько часов премьер-министр Польши посетил три столицы ЕС. В Таллинне, Вильнюсе и Риге он заручился солидарностью своих коллег в связи со все еще продолжающимся кризисом на польско-белорусской границе. Такой же солидарности Моравецкий ожидает и от президента Франции Эммануэля Макрона в Париже на этой неделе".

"Ведь более двух недель назад, когда тысячи мигрантов с Ближнего Востока собрались на пограничном переходе возле деревни Кузница, ситуация обострилась. Под руководством белорусских подразделений мигранты прорывались через границу. Польские силы безопасности применяли водометы", - напоминает издание.

"С тех пор Варшава и ЕС обвиняют белорусского диктатора Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса путем доставки к восточной границе союза людей, в частности, из Ирака. Польские чиновники говорят об использовании мигрантов в качестве "оружия". Помимо Польши, происходящее затронуло, хотя и в меньшей степени, и соседние страны - Латвию и Литву", - говорится в статье.

"Несмотря на кратковременное смягчение ситуации, конфликт между режимом Лукашенко с одной стороны и Польшей и ЕС с другой отнюдь не исчерпан. Первые рейсы по транспортировке иракских граждан из Белоруссии на родину, отмена прямых рейсов в Минск из Дамаска или Стамбула, звонки Ангелы Меркель Владимиру Путину и Лукашенко: все это создает впечатление деэскалации, европейская общественность стала обращать меньше внимания на восточную границу, чем еще две недели назад".

"Но в то же время из других аэропортов, используемых мигрантами, по-прежнему осуществляются прямые рейсы. Так, во вторник в Минске приземлились самолеты из Тбилиси, Баку, Шарм-эль-Шейха и Хургады в Египте, а также из Дубая. По официальным данным, в логистическом центре у границы на белорусской стороне все еще находятся 2 тыс. мигрантов. Сейчас через польские заграждения на границе реже прорываются большие группы людей - но все чаще мелкие", - пишет издание.

"Только в среду польские пограничники зафиксировали 267 попыток незаконного пересечения границы. По информации Польши, белорусские подразделения становятся все более агрессивными. Они гонят людей, стреляют в воздух, снабжают мигрантов приборами. Польских солдат ослепляют лазерами или стробоскопами".

"К тому же сами мигранты страдают, некоторым из них удается пройти через границу и через закрытую зону на стороне Польше, но зачастую им приходится несколько недель проводить в лесах восточной Польши. По данным полиции ФРГ, более 10 тыс. человек удалось добраться до Германии. По меньшей мере 13 человек погибли по обе стороны границы в Польше и Белоруссии".

"Наблюдатели опасаются, что в ближайшие недели число погибших может резко возрасти. Ведь регионы на границе с Белоруссией являются одними из самых холодных в Польше, - подчеркивает издание. - В декабре температура может опускаться до 20 градусов ниже нуля. Во вторник выпал первый снег. Все это не говорит ни о смягчении кризиса, ни об изменении ситуации".

"В ходе своей спешной поездки по странам Прибалтики Моравецкий отметил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе является частью более масштабного политического кризиса, который затрагивает и соседнюю Украину. "Из различных источников нам известно, что вокруг Украины собираются хорошо вооруженные российские подразделения", - заявил премьер-министр".

"А в социальных сетях польское правительство с выходных распространяет видео под названием "Poland - #WeDefendEurope" - "Польша - #Мы защищаем Европу". В нем Моравецкий под драматическую музыку заявляет, что Польша сделает все, чтобы "остановить зло, угрожающее Европе". Для этого он призывает к поддержке со стороны стран-партнеров".

"Возможно, формат заявления сомнителен, однако видео доказывает, что для Варшавы конфликт с Белоруссией далек от разрешения. Наоборот, многие в Польше готовятся к затяжному кризису. Хотя польское правительство само распространяет видео, оно не допускает представителей СМИ к границе. Вдоль всей границы с Белоруссией органы безопасности организовали закрытую зону".

"Лукашенко в свою очередь начал выдавать визы западным журналистам. Так что помимо пропагандистов режима на белорусской стороне границы о ситуации в палаточном лагере возле пограничного перехода у Кузницы могу рассказывать и журналисты - в то время как белорусские журналисты арестованы приспешниками режима".

"В то же время против Польши ведутся кампании по дезинформации. В мессенджере Telegram распространяются фейковые новости о Польше. В этой связи представители правительства страны заявили об "информационной войне". Эти кампании - еще один элемент конфликта, конца которому пока не предвидится", - пишет Die Welt.

InoPressa

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