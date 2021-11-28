Le Figaro: Почему идет пятая волна, хотя мы в подавляющем большинстве вакцинированы?

"Во Франции 90% лиц в возрасте от 12 лет получили две инъекции вакцины от коронавируса. Такой исключительный охват вакцинацией должен был бы предвещать спокойную зиму. Но это не так", - пишет журналистка Le Figaro Сесиль Тибер.

"Это должно было стать билетом в нашу прежнюю жизнь, надеждой на достижение коллективного иммунитета... Но почти через год после начала кампании по вакцинации необходимо признать очевидные факты: мы еще не выбрались из затруднительного положения. После относительно спокойного лета на эпидемическом фронте новая волна - пятая во Франции - постепенно захлестывает Европу. По мнению председателя научного совета по коронавирусу при правительстве Франции Жана-Франсуа Дельфрэсси, к концу года эта волна окажет "значительное воздействие", - говорится в статье.

"Рецепт этой новой волны основан на четырех ингредиентах: вирус, ставший более заразным, погода, способствующая циркуляции микробов, ослабление барьерных жестов и вакцина, не полностью предотвращающая передачу вируса, чья эффективность со временем снижается", - указывает автор статьи.

"Правда, что нынешняя ситуация вызывает как разочарование, так и удивление, - признает профессор Мишель Конье, иммунолог из университетской больницы Ренна. - Но нужно отчетливо себе представлять, что мы сделали прививку от исходного вируса, тогда как сейчас мы столкнулись с вариантом Дельта, который намного более заразный".

"Вакцины на основе информационной РНК, эффективность которых в отношении исходного вируса составляла более 90%, весьма вероятно, стали немного менее эффективными в отношении варианта Дельта", - подчеркивает Клод-Аньес Рейно, иммунолог и ведущий научный сотрудник Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM).

"Примерно через шесть месяцев после первичной вакцинации (первых двух доз) часть популяции становится менее защищенной", - отмечает Мари-Поль Киени, вирусолог и президент Комитета Франции по вакцине против Covid-19. "Однако по прошествии шести месяцев у людей до 65 лет защита от тяжелых форм по-прежнему остается очень хорошей ", - уточняет ученый.

"Следует также учитывать, что есть люди, которые с самого начала мало или плохо реагируют на вакцину, имеет место очень большая индивидуальная изменчивость иммунного ответа, - подчеркивает Клод-Аньес Рейно. - Кроме того, во Франции около 10% непривитых людей. Все это вместе означает, что у вируса еще есть значительный резервуар для циркуляции".

"С другой стороны, зимний сезон более благоприятен для распространения вирусов (мы больше находимся в замкнутом пространстве, меньше проветриваем помещение, возникают более благоприятные условия для удержания аэрозолей во взвешенном состоянии и т. д.). Таким образом, соединились все ингредиенты для обострения эпидемии", - комментирует Сесиль Тибер.

"Однако это не означает, что вакцинация была напрасной. Достаточно сравнить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, с прошлогодней. На 23 ноября 2020 года во французских больницах было 31 500 пациентов с Covid по сравнению с 8 525 в настоящее время. В отделениях интенсивной терапии находилось около 4400 пациентов по сравнению с 1450 сегодня. И это при том, что вирус, который циркулировал в то время, был гораздо менее заразным, и что бары, рестораны, концертные залы, словом, все места социализации были закрыты", - продолжает она.

"Серьезность этой волны зависит строго от уровня вакцинации в различных странах, - утверждает Клод-Аньес Рейно. - У Франции дела идут хорошо, у Великобритании - немного хуже, потому что у них сочетаются два фактора: они немного меньше вакцинированы (80,3% лиц старше 12 лет), и они в основном использовали вакцину AstraZeneca, которая немного менее эффективна. Что касается Восточной Европы, то ситуация там довольно драматична". В таких странах, как Болгария, Хорватия, Сербия или Румыния, уровень вакцинации не превышает 50%, а в некоторых даже 30%.

"Если бы не вакцинация, мы оказались бы в эпицентре цунами, страна была бы повержена", - считает профессор Мишель Конье, иммунолог из университетской больницы Ренна. "Конечно, наши отделения в больницах заполняются, но пока этот поток удается сдержать. И пациенты, которых мы сейчас принимаем, в основном не вакцинированы", - добавляет профессор Жан-Марк Тадье, реаниматолог из университетской больницы Ренна.

"Тем не менее, начавшаяся во Франции волна госпитализаций отчасти объясняется тем, что серьезно заболевает небольшая часть вакцинированных людей. Это ожидаемое явление, учитывая, что вакцина эффективна не на 100% и что ее эффективность снижена из-за элементов, упомянутых выше", - замечает журналистка.

"Число заболеваний значительно увеличивается, но мы не видим той же тенденции с точки зрения числа госпитализаций и смертей, уже нет такой корреляции, как в 2020 году, - подчеркивает Мари-Поль Киени. - Что касается процента смертей, то он не имеет ничего общего с процентом смертей предыдущих волн. Основная цель вакцинации, состоящая в защите от тяжелых форм, остается выполненной".

"Теперь все надежды возлагаются на третью дозу, предназначенную для предотвращения взлома иммунного щита, - пишет Le Figaro. "С научной точки зрения, для иммунолога необходимость введения третьей дозы очевидна, - указывает Клод-Аньес Рейно. - Это нормально, что иммунитет снижается при схеме с очень коротким промежутком введения двух доз вакцины, как это было сделано с мРНК-вакцинами. Чем больше интервал между дозами, тем эффективнее вакцинация. Но мы сделали выбор в пользу решения не оставлять людей без защиты на месяцы, проведя вакцинацию с интервалом всего в несколько недель. Фактически, первые две инъекции, которые мы получили, соответствуют первичной вакцинации. Третья доза в конечном итоге схожа со второй дозой".

"Означает ли это, что ревакцинация будет необходима каждые 6 месяцев? "Надеюсь, что нет", - говорит Мари-Поль Киени, глава Комитета по вакцине. - Уровень иммунитета после ревакцинации выше, чем после первичной иммунизации. Можно надеяться, что этот иммунитет продлится дольше". Однако не исключено, что наиболее уязвимые люди должны будут регулярно ревакцинироваться, как это делается против гриппа. "Никто больше не думает, что можно препятствовать циркуляции этого вируса. Зато мы можем надеяться прийти к такой ситуации, когда вредоносная сила этого вируса станет очень слабой, при этом наиболее уязвимых мы будем защищать с помощью вакцинации". Короче говоря, прийти к мирному сосуществованию с вирусом, который мы научимся укрощать", - резюмирует Сесиль Тибер.

InoPressa