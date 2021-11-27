Южноафриканский вариант коронавируса выявлен в Бельгии

По словам вирусолога ван Ранста, Бельгия стала первой страной Европы, где выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529.

Бельгия стала первой страной в Европе, где выявлен новый, южноафриканский, вариант коронавируса B.1.1.529. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил в Twitter известный вирусолог Марк ван Ранст, который возглавляет программу национальной системы здравоохранения Бельгии по борьбе с COVID-19.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11). — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 26, 2021

По словам ван Ранста, положительный тест сдал путешественник, который вернулся в Бельгию из Египта 11 ноября. Первые симптомы у него появились 22 ноября.

ЕС хочет приостановить авиасообщение со странами Южной Африки

На фоне распространения мутации, которая, предположительно, может заражать и полностью вакцинированных, Евросоюз планирует временно прекратить авиасообщение со странами Южной Африки.

Вылеты в страны, расположенные на юге континента, уже приостановили Германия, Нидерланды, Австрия, Италия и Чехия. Великобритания, Сингапур и Израиль ввели ограничения на поездки в некоторые страны Африки. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября рассмотрит ситуацию из-за нового варианта коронавируса. Эксперты обсудят, насколько опасен этот вариант инфекции.

По словам директора центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тлуио де Оливейры, около 90% новых случаев заражения в южноафриканской провинции Гаутенг вызваны новым вариантом вируса, обнаруженным в ЮАР и Ботсване. Заражение вариантом B.1.1.529 было выявлен в Израиле у гражданина страны, вернувшегося из Малави. Еще двое израильтян ожидают результатов тестов.

Новый вариант коронавируса

Первый пациент, инфицированный B.1.1.529, был обнаружен в Ботсване. Им оказался гражданин ЮАР. Наибольшее число людей, инфицированных новым вариантом, находятся в ЮАР - 77 человек. Еще четыре случая заболевания выявлено в Ботсване и один - в Гонконге.

Исследования варианта B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях, но ученые уже установили, что он обладает 50 мутациями. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", - заявил вирусолог Тулио де Оливейра.

Коронавирус выявлен более чем у 260 млн жителей мира

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии, по данным волонтеров интернет-ресурса Worldometer, выявлен более чем у 260 млн жителей планеты, свыше 5,2 млн больных умерли, около 235 млн выздоровели.

Больше всего подтвержденных заражений (более 48 млн) и летальных исходов (свыше 798 тысяч) приходится на США.

DW