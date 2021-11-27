Вильнюсский ансамбль «Верея»: Фольклор объединяет людей всех национальностей

Слово «верея» – славянское, одно из его значений – «небольшая лодка». В данном случае вмещающая всех, кто хочет петь. В новом выпуске программы «Русская улица» – рассказ о вильнюсском фольклорном ансамбле «Верея».

Названия ансамбля «Верея» рифмуется со словом «семья». И не зря. Отношения в этом фольклорном коллективе самые что ни на есть душевные, родственные. И в основе ансамбля – тоже семья. Руководитель «Вереи» – учитель музыки вильнюсской гимназии имени Александра Пушкина Снежана Прокопович, а единственный мужчина, солист, гармонист и балалаечник – её муж Антон. Дома голова – он, а в коллективе последнее слово за Снежаной.

«Иногда приходится вставить свои пять копеек и что-то поменять, но, в принципе, Снежана как педагог, руководитель – это человек, который на первом месте. Большинство решений у неё верные… даже когда я с ними не согласен», – смеётся Антон.

Антон Прокопович / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Антон работает в сфере информационных технологий, а с фольклором познакомился в вильнюсском коллективе «Аринушка». Снежана родом из подмосковного Подольска – там занималась в фольклорном кружке, закончила музыкальное училище и работала в народном коллективе «Истоки».

«Мы поехали с «Истоками» в летний лагерь «Паланга», который здесь проходит ежегодно, – вспоминает Снежана. – Я приехала проводить мастер-классы, мой будущий муж тоже был участником этого лагеря. И вот мы общались, вечерами плясали на вечёрках, днём ходили на мастер-классы. И потом пришло время расставаться. Мы расстались. Но началось общение SMS-ками, и оно нас довело до свадьбы. Я оказалась здесь. Три года мы друг к другу ездили, я потом подсчитала – целых двадцать пять раз».

Снежана Прокопович / стоп-кадр из программы "Русская улица"

В семье Снежаны и Антона – три дочери. «Верею», родившуяся девять лет назад, Снежана шутя называет своим четвёртым ребёнком. Участницы ансамбля – мамы поют, а дети познают традиционную культуру.

Фольклорный ансамбль «Верея» / фото со страницы ансамбля «Верея» в сети Facebook

Откроем секрет: изначально инициатива принадлежала руководительнице Русского драматического театра Литвы Ольге Полевиковой. Вот как эту историю вспоминает Снежана Прокопович:

«Ольга мне сказала: «Мы хотим провести русский праздник масленицу». Я отвечаю: «Замечательно!» Мы встретились, пообщались с ней. Они хотели этот праздник провести для своих маленьких детей. Я объяснила, что традиционная культура – это единение родителей с детьми. И сказала: «Мы будем с вами и детьми петь вместе. Для этого нам надо выучить масленичные песни». И тогда девчонки предложили: «А не петь ли нам вместе?» Они захотели петь для себя, для своей души. Так зародилась «Верея». Тогда ещё не было имени. Мы просто встречались, где это было возможно».

Фольклорный ансамбль «Верея» / фото со страницы ансамбля «Верея» в сети Facebook

В коллективе есть ещё одна подольчанка – Ирина Осипова. Так же, как и Снежана, Ирина вышла в Вильнюсе замуж. И так же начинала в подольских «Истоках».

«Мы ходили со Снежаной в одни экспедиции, в нескольких были, – говорит Ирина. – Основное поле деятельности ансамбля «Истоки» – это Тула и Подмосковье. Два региона, которые «Истоки» изучают досконально, плотно, и ездят по всей области – ищут бабушек и собирают фольклор. Не зря люди пели, когда работали в полях: люди так отвлекались, так было легче. Работа была тяжёлая – а с песней и день прошёл, и работа сделалась по-другому. И колыбельные… На похоронах – другое пение... Все процессы жизненные шли с песней. Свадебные обряды какие!»

Ирина Осипова / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Слово «верея» – славянское, означает «столбы, на которые навешиваются полотенца ворот». Второе значение – «небольшая лодка», в данном случае вмещающая всех, кто хочет петь. Основа репертуара – русские народные, а также песни староверов Литвы.

Коллектив охотно откликается на различные приглашения выступить. Недавно «Верея» принимала участие в мероприятии «Диалоги», которое проходило в зале Еврейской общины Литвы.

Фольклорный ансамбль «Верея» / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Красавица Ольга Сацкая – мама троих сыновей, в «Верее» семь лет. Ольга говорит, что, когда она надевает народный костюм юга России, то чувствует невероятный душевный подъём.

«Мы сами восстанавливали костюмы, шили рубашки, шили сарафаны. Сейчас мы очень гордимся тем, что у нас есть костюмы праздничные, этнографические. Есть шерстяные понёвы домотканые, есть вышитые рубахи. Обязательный элемент – занавеска. Обязательно платки на голову – это не девичьи костюмы, а женские. И считалось, что чем богаче невеста, тем больше у неё платков. «Рога» из платков завязывали. Платки яркие, платки красные...», – говорит Ольга.

Ольга Сацкая / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Спросили у влюблённых в русскую песню: «Что им дал фольклор?»

«Раскрытие себя, как личности, – отвечает Снежана Прокопович. – Я родилась очень застенчивой, я стеснялась всего, была серой мышкой. Ходила в одной и той же серой юбке в складочку. Благодаря фольклору я научилась быть свободной, не боюсь говорить. Я могу говорить на большие пространства. Мне интересно общаться с людьми, мне нравится улыбаться, нравится общаться».

Снежана Прокопович / стоп-кадр из программы "Русская улица"

«Мы постоянно вместе, и у нас один интерес, – дополняет слова жены Антон Прокопович. – Это объединяет семью – и с детьми объединяет, и с родителями, и с женой. Когда у любимых тобою людей один интерес – это очень хорошо, я думаю».

Антон Прокопович / стоп-кадр из программы "Русская улица"

«Как много женщин прекрасных сейчас объединены фольклором, любовью к песне – и дружбой. В этом коллективе не только песня рождается, но и дружба. Мы связаны чем-то большим, нежели просто репетициями», – говорит участница ансамбля Юлия Венцловене.

Юлия Венцловене / стоп-кадр из программы "Русская улица"

«Для меня важно петь всегда. Потому что это успокоение души. Это приносит радость, и это – большой антистресс», – признаётся их коллега Ирина Осипова.

Ирина Осипова / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Ирина привела в «Верею» свою свекровь Наталью.

«Пела моя бабушка, пела моя тётя, и этот фольклор у меня с рождения, с детства, – говорит Наталья Осипова. – Мы слышали эти песни, но тогда ещё было неинтересно нам эти песни слушать: мы детьми были, у нас – свой репертуар. А теперь слушаю – и кажется, что я всё это слышала, поэтому мне легко подпеть...».

Наталья Осипова / стоп-кадр из программы "Русская улица"

В «Верее» поёт и сестра Натальи Людмила Войшнене. Женщины родом из семьи зарасайских старообрядцев.

«Бабушка и тётя мои очень много песен напели собирателям народного творчества, – рассказывает Людмила. – Эти песни есть в сборниках песен старообрядцев Литвы, есть и диски записанные. И недавно мне посчастливилось – наша тётя передала мне целый пакет со звукозаписями, и сейчас предстоит большая работа – расшифровать всё это и оцифровать».

Людмила Войшнене / стоп-кадр из программы "Русская улица"

«И в школе музыкальной, и в хоре нас учили другому пению, другому звукоизвлечению, – продолжает Людмила Войшнене. – Поэтому когда мы пришли в ансамбль, нам было сложно научиться петь так естественно и натурально, как это дано нам природой. Я должна уметь услышать других, я должна постараться в ансамбле не выделяться, а слиться воедино. Это и есть полёт души – когда ты закрываешь глаза, просто сидя в комнате, и когда переплетение голосов и звуков создаёт такую волшебную атмосферу, что ты просто летишь».

Говоря о реакции людей на выступления ансамбля «Верея», Людмила не задумываясь отвечает, что их принимают очень тепло:

«Фольклор объединяет людей всех национальностей. Это чистота, идущая из души».