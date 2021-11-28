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2021.11.28 12:30

Татьяна Соколова: Искусство – это свобода слова

Дмитрий Семёнов, телепрограмма LRT «Русская улица», LRT.lt2021.11.28 12:30
Татьяна Соколова
Татьяна Соколова / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Программа «Русская улица» отправилась в Укмярге, чтобы встретиться с художницей Татьяной Соколовой, которая переехала в этот город из России. Больше всего Татьяна ценит свободу и даже художественное образование отказалась получать, чтобы её не загоняли в академические рамки.

Смарт-арт, джаз-арт, лайт-арт, релакс-арт, мини-арт. Так определяет жанр своих картин художница Татьяна Соколова, проживающая в Укмярге. Её работы сложно отнести к конкретному художественному стилю. Скорее, это порыв души и попытка высказаться на злободневные темы современного общества. Сама Татьяна также не любит загонять себя в определенные рамки и стандарты, оставляя за собой право на свободу творчества.

произведения Татьяны Соколовой
произведения Татьяны Соколовой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

«Мне кажется, что искусство – это игра и эксперимент, но многие об этом забывают и начинают рассказывать, «как надо», – вздыхает художница. – Вот это «профи-не профи», эти сравнения – они постоянно присутствуют в нашей жизни, и мне иногда кажется, что люди порой ходят с каким-то ростомером, с какими-то весами и линеечкой измеряют, у кого губы больше, кто о чём лучше знает. Все время какие-то сравнения! И хочется, чтобы было пространство, где этого нет. Реально свободное пространство, потому что свободу везде ограничивают. Для меня искусство – это свобода слова».

произведения Татьяны Соколовой
произведения Татьяны Соколовой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Татьяна Соколова родом из Чебоксар. Там же закончила школу с медалью. Затем получила высшее образование. Именно в альма-матер у нее и появился впервые интерес к изобразительному искусству. Любопытно, что произошло это на филологическом факультете педагогического университета.

«Я там познакомилась с мировой художественной культурой, потому что это было одной из специальностей, – рассказывает Татьяна. – У нас была прекрасная преподавательница, которая вдохновенно рассказывала про всех знаменитых художников. Она прямо с таким соком, как будто выжимает апельсин, рассказывала про все эти картины. Она была ими восхищена, и она поощряла в нас творчество. Ей было интересно, чтобы мы не просто рассказывали про художника, а пытались как-то с помощью своих талантов создать игру и рассказывать, например, про творчество Шагала с помощью настольной игры. Мне всё это очень нравилось, потому что сочеталось с моим творческим духом, внутренним стержнем».

произведение Татьяны Соколовой
произведение Татьяны Соколовой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Во время одного из путешествий по Европе Татьяна с мужем оказались в Укмярге. Городок супругам из России приглянулся. Здесь они решили пустить корни, и здесь же впоследствии родилась их дочь. Смена обстановки и места жительства во многом способствовала тому, что Татьяна сама взялась за кисть.

«Изначально это был порыв души, – вспоминает художница. – Я всё время была в каких-то рамках: в рамках квартиры, дома, быта, в рамках жены, мамы... Мне хотелось из этого вырваться и найти что-то для себя, для души, когда я без всех этих ярлыков. Я пошла в арт-школу, но там начались опять эти академические правила и рассказы про то, как я должна жить и что я должна делать. Поскольку я жила так 30 лет, я подумала: хватит! Муж оценивает мой борщ, дети оценивают, хорошая ли я мама, родители – правильное ли я приняла решение, что уехала. Ну, сколько можно меня оценивать? Я считаю, что искусство – не для оценки, его не судят, и я хочу создавать свободное альтернативное искусство».

Татьяна Соколова за работой
Татьяна Соколова за работой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Татьяна Соколова продемонстрировала программе «Русская улица» наиболее интересные свои работы и просветила, чем отличается смарт-арт от джаз-арта и других направлений.

«Вот здесь представлены картины серии «смарт-арт», – художница подводит съёмочную группу к одной из стен, где экспонируются её работы. – Это иногда бывают картины-шутки. Иногда простые лаконичные высказывания. Вот, например, картина, нарисованная в период послеродовой депрессии, когда я осознала, что женщина после родов, которая думает только о молоке, – она как кувшин с молоком, как сосуд, который несёт, кормилица. У нее в принципе нет возможности ни о чём другом думать, поэтому она – без головы. И такой кувшин-беременная женщина получился благодаря этим моим мыслям».

Татьяна Соколова демонстрирует свою картину
Татьяна Соколова демонстрирует свою картину / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

«Это – про контроль эмоций, – показывает Татьяна другую свою работу. – Смысл заключается в том, что женщина – наподобие динамита и в то же время – свечка. Она может долго таять и в то же время быстро взорваться и наделать много шума, иногда – из ничего».

произведение Татьяны Соколовой
произведение Татьяны Соколовой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Если в смарт-арте в основе лежит идея и эмоция художника, то джаз-арт – это высказывания на злободневные темы. Как это примерно выражается на практике, Татьяна рассказывает на примере дискуссий вокруг феминизма.

произведение Татьяны Соколовой
произведение Татьяны Соколовой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

«Например, я смотрела фильм «Красная таблетка» про феминизм и про то, что мужские права нужно тоже защищать. На деле всё не так просто, как кажется. Не только феминистки нуждаются в защите. И я придумала картину, которая является эскизом к объекту «Феминизм». Это о том, что феминизм никто не вводил и никто не отменял. Потому что в моём детстве было много женщин со скалками и сковородками, которые угрожали своим мужьям. А мужья были подкаблучниками, и мне казалось, что феминизм вообще не нужно отстаивать, потому что женщины с кулаками никуда не уходили. Они просто сидели на кухнях и не показывали нос, а теперь они выходят на митинги. Вот и вся разница. А защищать нужно и детей, и мужчин, и всех. Просто защищать права человека, а не только кого-то конкретного».

Не боится Татьяна Соколова затрагивать и острополитические темы.

произведение Татьяны Соколовой
произведение Татьяны Соколовой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

«В период ситуации в Украине родился такой «зелёный человечек», – демонстрирует она ещё одну свою работу. – Это абсолютно неприятная личность, у которой вместо головы – дуршлаг. То есть, у него мозги там не задерживаются, потому что там просто дыры. Дуршлаг – это символ каски, и одновременно – каска дырявая. То есть, ничего у него в голове не держится. Он такой зелёный и неприятный. И если с таким человеком живет какая-то женщина, то она оказывается за решёткой. У неё и в глазу решётка, и она сама за решёткой ментально и психологически».

произведение Татьяны Соколовой
произведение Татьяны Соколовой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Помимо художественного, у Татьяны есть и небольшой литературный опыт. Она выпустила несколько детских брошюрок на русском языке.

Татьяна Соколова со своей книгой
Татьяна Соколова со своей книгой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

«Я вам уже рассказывала, что у меня есть дети, и они вдохновили меня создавать истории и стихотворения на разные темы. Поэтому я стала ещё пробовать себя в жанре детской иллюстрации. Например, написала про нашу кошку разные коротенькие юмористические истории и сама их проиллюстрировала. Книжка напечатана крупным шрифтом, чтобы наша дочь, когда она была ещё маленькой, могла сама читать про свою любимую кошку разные шутки. Она читает с интересом то, что написала ее мама», – не без гордости говорит Татьяна.

произведения Татьяны Соколовой
произведения Татьяны Соколовой / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Татьяна и её семья все эти годы даже не думали перебраться в столицу Литвы. Им как раз по нраву компактность и уютность Укмярге. К тому же, здесь в пешей доступности река и леса. А природа – это то, что в большей степени даёт вдохновение художнице и рождает на свет новые картины.

Татьяна Соколова
Татьяна Соколова / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

«Природа – это то, где я отдыхаю и где наполняюсь энергией... Прогулки, разговоры с людьми, которые мне важны, с близкими… С людьми, которые рождают новые идеи, мысли... С моим мужем, с которым я могу обсудить что-то, сгенерировать идеи. Иногда это – мозговой штурм, когда мы, общаясь и обсуждая какую-то статью, книгу или новость, придумываем визуальный образ и то, как с помощью него сказать людям о том, что нам важно. О наших ценностях, о том, что нужно беречь и чему уделять внимание в этом мире», – сказала художница в программе «Русская улица».

Татьяна Соколова
произведения Татьяны Соколовой
произведения Татьяны Соколовой
произведение Татьяны Соколовой
Татьяна Соколова за работой
Татьяна Соколова демонстрирует свою картину
произведение Татьяны Соколовой
произведение Татьяны Соколовой
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