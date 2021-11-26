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2021.11.26 13:51

Как на демарш Китая отреагировал литовский бизнес?

BNS, LRT.lt2021.11.26 13:51
Китай
Китай / AP nuotr.

Литовские бизнесмены не придают слишком большого значения решению Китая приостановить выдачу виз в Литве. По их словам, в последнее время поездки в эту страну не были активными, а визы при необходимости можно получить в посольствах Китая в других странах.

По словам президента Конфедерации промышленников Литвы Видмантаса Янулявичюса, решение Китая не способствует развитию отношений между странами, но при этом не создает серьезных проблем.

"Конечно, ничего хорошего в этом нет, но и больших проблем я также не вижу. Если все же необходимо ехать в Китай, то придется сначала отправиться за визой в соседние страны - Польшу или Латвию», - сказал В. Янулявичюс.

По словам главы конфедерации, до пандемии как межгосударственные визиты, так и деловые контакты с Китаем были намного более интенсивными, но поездки в эту страну сегодня серьезно затруднены ограничениями, связанными с COVID-19.

«Поехать туда (в Китай - BNS) сейчас очень сложно, потому что нужно изолироваться на очень длительный срок, несмотря на все прививки, сертификаты и тесты, поэтому на сегодняшний день эти визиты ограничены коронавирусом, кстати, с обеих сторон (литовской и китайской - BNS)», - пояснил В. Янулявичюс.

«Я сам был в Китае в последний раз в 2019 году», - добавил он.

Norfa
Norfa / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам владельца группы компаний Norfa Дайнюса Дундулиса, решение Китая приостановить выдачу виз в Литве не влияет на бизнес торговой сети, поскольку сотрудники компании уже два года не ездят в Китай из-за пандемии.

«До пандемии мы часто ездили в Китай - минимум 10 человек ежегодно посещали различные выставки, а с осени 2019 года мы туда не ездим. На данный момент это (приостановка выдачи виз - BNS) не очень важно для нас, но когда пандемия закончится, необходимость в поездках, конечно, будет», - сказал Д. Дундулис.

Руководитель туроператора Baltic Clipper Эгидиюс Вайшвилас, говорит, что демарш Китая не окажет существенного влияния на туристический бизнес, ведь в последнее время в эту страну приезжает не так много людей.

«В настоящее время спрос на Китай невысок, поэтому в краткосрочной перспективе это не окажет существенного влияния. А в будущем мы рассмотрим возможности заказа виз для наших клиентов в посольствах Китая в других странах», - сказал Э. Вайшвилас.

По его словам, это не принесет убытков турфирмам, но для клиентов возникнут дополнительные неудобства при получении визы - это займет больше времени, может стоить дороже.

Китай
Norfa
# Литва# Китай
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