В Литве - 1835 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1835 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

13 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 919 случаев на 100 тысяч жителей. Этот показатель сокращается третью неделю подряд.

За последние сутки 2091 человек в стране был привит первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 17 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 66,5% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались почти 6,6 тыс. человек, из них 460 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1393 человека, из них 131 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 14,2 тыс. ПЦР-тестов и 6,5 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 460 тыс. человек, из которых 20,4 тыс. человек по-прежнему больны.



