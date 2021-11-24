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2021.11.24 13:50

Политолог о возможности военного военной операции России в Украине: ситуация очень опасная

Радио «Свободы», LRT.lt2021.11.24 13:50
Владимир Путин на учениях "Запад 2021"
Владимир Путин на учениях "Запад 2021" / AP nuotr.

Американские и британские разведслужбы заявляют о том, что презиеднт России Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции в Украине. Сделать, по их мнению, он это он может либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти пророссийского правительства.

Политолог, сотрудник Карлова Университета Александр Морозов в интервью русской службе Радио ЛРТ отметил, что, по его мнению, к сообщениям об обострении на российско-украинской границе нужно относиться серьезно.

«Во-первых, разные стороны сейчас по-разному воспринимают то, что происходит на границе. США зафиксировали обстоятельства: после российско-белорусских военных учений под названием «Запад», которые традиционно проходят раз в 4 года, после них несколько российских частей не вернулись на свои базы дислокации, к примеру, в Новосибирск. Они были переброшены на границу с Украиной. Во всяком случае, об этом говорит аэрокосмическая сьемка, которая в прессе была предъявлена США.

Во-вторых, есть ли основания у Кремля беспокоится сейчас в отношении Украины? Да, есть, потому что, если посмотреть глазами Кремля, мы слышим, что Владимир Путин говорит, что Украина стремительно уходит в НАТО. Пусть это еще неформально, но в этом году президент Зеленский добился, несомненно, больших успехов, проделал большую дипломатическую работу», - сказал политолог.

По его словам, президент Украины добился поставок нового вооружения украинской армии и политической поддержки стран ЕС и США как в деле реформы, так и в вопросах безопасности Украины.

В. Зеленский
В. Зеленский / AP nuotr.

«Владимир Путин ссылается на то, что Украина использует дроны, усиливает свою противоракетную оборону, активно действует на Черном море вместе с НАТО. На этом основании Путин наращивает военную группировку и технику на границе с Украиной. В-третьих, у Украины есть все основания сегодня опасаться Кремля, потому что он показал свою способность к чудовищным и опасным действиям – это было хорошо видно в 2014 году в Донбассе», - отметил Александр Морозов.

Он подчеркивает, что у Украины есть причины для опасений, «ведь Беларусь, которая нависает над ней в качестве балкона с севера, перестала быть нейтральной».

«Если еще год назад Украина могла быть более-менее спокойной в отношении Беларуси, то сегодня это уже не так. Потому что Лукашенко с Путиным образовали альянс. Лукашенко сам сегодня является такой фигурой, которая может спровоцировать конфликт против Украины, причем с участием российских военных. Все это в совокупности образует довольно опасную конфигурацию.

Очевидно, что все стороны озабочены усилением безопасности, поэтому нет сомнений в том, что НАТО проводит совещания и консультации о том, что делать в случае провокации или военного конфликта. Украина усиливает возможности своей обороны, Москва держит на границе группировку, которая может действовать. Судя по ее описанию, мы понимаем, что у них есть ударная техника, то есть, это не просто оборонительная группировка, в ней есть 28 медицинских подразделений, которые держатся на случай активных военных действий. Это все очень опасная ситуация, поэтому относиться к этому нужно вполне серьезно», - заключил политолог.

Согласно западным источникам, поблизости города Павловска в Воронежской области в последнее время были сосредоточены боевые подразделения российской армии и военная техника, в том числе танки, гаубицы и ракеты "Искандер".

Владимир Путин на учениях "Запад 2021"
В. Зеленский
# В мире# украино-российский конфликт# Россия
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