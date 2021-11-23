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2021.11.23 16:02

Беларусь сообщила об отправке части мигрантов на родину

Deutsche Welle2021.11.23 16:02
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / AP nuotr.

Из Минска 22 ноября вылетели 118 человек, 23 ноября будет отправлена еще одна группа нелегальных мигрантов, заявили в МВД Беларуси. По словам представителя министерства, речь не идет о людях, находящихся на границе.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило об отправке части находящихся там нелегальных мигрантов в "страны исхода". "Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минска, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - заявил во вторник, 23 ноября, начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун.

Кроме того, в минском аэропорту находится еще одна группа нелегально находящихся в Беларуси иностранцев, они прошли все таможенные и пограничные процедуры и вылетят в течение дня, указал Бегун далее.

Отправлены не люди, находящиеся на границе с Польшей

Одновременно он отметил, что речь не идет о людях, находящихся на границе с ЕС. "Лица, которые пребывают на белорусско-польской границе, настоятельно желают все-таки выехать в страны Европейского Союза. Поэтому на все предложения о возвращении на родину они отказываются", - цитирует слова чиновника ТАСС. По словам Алексея Бегуна, эти люди не обращались к властям Беларуси "с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты".

Чиновник также сообщил о совместной работе белорусских ведомств с находящимися в стране представителями Международной организации по миграции (МОМ) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Планируются "совместные мероприятия по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять", уточнил он.

Гибридная атака Лукашенко на ЕС

Усилившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Сложнее всего ситуация - в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Беларусь пытаются проникнуть мигранты. Европейские лидеры обвиняют правителя Беларуси Александра Лукашенко в гибридной атаке на ЕС в отместку за введенные против Минска санкции.

Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы. В интервью BBC Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию ЕС. Он требует, чтобы мигрантов, находящихся в Беларуси, приняла Германия. 22 ноября Берлин ответил отказом. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского руководства и тех, кто несет ответственность за доставку беженцев из ближневосточных стран в Минск.

DW

# В мире# Беларусь# миграция
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