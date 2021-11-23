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2021.11.23 14:19

Латвия лидирует в ОЭСР по потреблению алкоголя

Новая газета – Балтия2021.11.23 14:19
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Латвия лидирует по потреблению алкоголя на душу населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствуют данные исследования «Health at a Glance 2021».

Потребление алкоголя на душу населения в Латвии достигает 12,9 литра в год, что является самым высоким показателем. Далее следуют Чехия и Австрия — 11,9 и 11,6 литров соответственно, пишет LETA.

В Литве годовое потребление алкоголя на человека составляет 11,1, а в Эстонии — 10,4 литра.

Самое низкое потребление алкоголя зарегистрировано в Турции, где этот показатель составляет 1,3 литра, в Коста-Рике и Израиле — по 3,1, а также в Мексике, где человек потребляет в среднем 4,4 литра алкоголя в год.

В исследовании ОЭСР рассматриваются ключевые показатели здоровья населения и систем здравоохранения в странах организации. Данные относятся к 2019 или 2020 годам.

"Новая газета - Балтия"

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