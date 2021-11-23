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2021.11.23 12:05

В Литве - 1839 новых случаев коронавируса

BNS, LRT.lt2021.11.23 12:05
Вильнюс
Вильнюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1839 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

14 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 976,4 случая на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2170 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 14 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 66,3% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались почти 6,5 тыс. человек, из них 445 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1511 человек, из них 137 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 13,6 тыс. ПЦР-тестов и 9,4 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 458 тыс. человек, из которых 20,2 тыс. человек по-прежнему больны.

# Литва
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