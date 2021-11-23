Новости

2021.11.23 08:27

74% жителей Латвии верят в безопасность вакцин

Новая газета – Балтия2021.11.23 08:27
Вакцинация
Вакцинация / D. Umbraso/LRT nuotr.

74% жителей Латвии доверяют безопасности вакцин против коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Benu aptieka. 

При этом 20% не верят в безопасность вакцин, а еще 6% опрошенных не могут конкретно ответить на вопрос.

Среди людей, разговаривающих на латышском языке, уровень доверия к вакцинам составил 76%, среди русскоязычных — 56%, передает LETA.

По сравнению с летом, доверие к вакцинам выросло на 16 процентных пунктов.

По состоянию на 20 ноября, вакцинацию от коронавируса прошли 1 135 962 человека, или 60,35% населения Латвии.

"Новая газета – Балтия"

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