74% жителей Латвии верят в безопасность вакцин

74% жителей Латвии доверяют безопасности вакцин против коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Benu aptieka.

При этом 20% не верят в безопасность вакцин, а еще 6% опрошенных не могут конкретно ответить на вопрос.

Среди людей, разговаривающих на латышском языке, уровень доверия к вакцинам составил 76%, среди русскоязычных — 56%, передает LETA.

По сравнению с летом, доверие к вакцинам выросло на 16 процентных пунктов.

По состоянию на 20 ноября, вакцинацию от коронавируса прошли 1 135 962 человека, или 60,35% населения Латвии.



"Новая газета – Балтия"