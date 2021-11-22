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2021.11.22 17:49

Bloomberg: Россия может напасть на Украину из Крыма

Радио «Cвобода»2021.11.22 17:49
Крым
Крым / Shutterstock.com

США передали союзникам по НАТО данные разведки, которые говорят об увеличении численности российских войск для подготовки вторжения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают собеседники агентства. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Кроме того, источники утверждают, что российские власти якобы призвали десятки тысяч резервистов.

Ранее о вероятных боевых действиях России против Украины говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России идёт целенаправленная кампания. По словам Пескова, Bloomberg использовали в качестве "трубы" для информационного вброса.

В российской Службе внешней разведки (СВР) информацию о военном вторжении на Украину отвергли. "По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - говорится в заявлении СВР. Спецслужба сравнила текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года.

# В мире# Россия# украино-российский конфликт
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