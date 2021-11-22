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2021.11.22 16:02

Лукашенко: пойду на диалог с Тихановской, "как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров"

"Настоящее время"2021.11.22 16:02
А. Лукашенко
А. Лукашенко / AP nuotr.

Александр Лукашенко в интервью BBC заявил, что начнет вести переговоры с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, как только президент РФ Владимир Путин с оппозиционным политиком Алексеем Навальным "сядут за стол переговоров".

Путин 18 ноября призвал власти Беларуси к диалогу с оппозицией. "Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Беларуси хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", – сказал он.

Обозреватель BBC Стивен Розенберг спросил, будет ли он общаться с оппозицией по совету Путина. "Я с ним разговаривал вот сейчас больше часа, больше часа. И никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал. Это первое, – сказал Лукашенко. – Я могу параллель провести – вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры".

На вопрос о том, хотел бы он, чтобы Путин сел за стол переговоров с Навальным, Лукашенко сказал: "Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный – это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России".

Также Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политических заключенных, потому что в стране "нет такой статистики".

Репрессии в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года стали самыми массовыми за всю историю независимости. По данным Генпрокуратуры, в стране заведено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с терроризмом и экстремизмом. Правозащитники заявляют о более чем 800 политических заключенных, и эта цифра постоянно растет. Тысячи человек прошли через задержания.

Светлана Тихановская была основным соперником Лукашенко на выборах президента 9 августа, однако через несколько дней после выборов ей пришлось уехать в Литву из-за давления силовиков. 16 октября белорусские власти сообщили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Против нее в Беларуси заведено несколько уголовных дел.

18 августа по инициативе Тихановской с целью транзита президентской власти в Беларуси был создан Координационный совет оппозиции. В президиум совета вошли белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, председатель Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и дипломат Павел Латушко.

В отношении большинства членов совета заведены уголовные дела. За границей находятся Латушко, Дылевский, Ковалькова. Алексиевич находится в Германии. Марии Колесниковой в сентябре дали 11 лет колонии общего режима, Максиму Знаку – 10 лет колонии усиленного режима. Лилию Власову выпустили под домашний арест, позже власти отменили домашний арест и другие ограничения в ее отношении.

"Настоящее время"

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