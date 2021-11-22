Новости

2021.11.22 15:55

Пресечена новая попытка мигрантов прорваться в Польшу

Deutsche Welle2021.11.22 15:55
Мигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе / AP nuotr.

В попытке прорыва границы участвовали около 150 мигрантов, сообщила польская погранслужба. Пограничники утверждают, что действия мигрантов контролировали сотрудники спецслужб Беларуси.

Группа из почти 150 мигрантов в ночь на понедельник, 22 ноября, предприняла попытку нелегально прорваться через белорусско-польскую границу на территорию Евросоюза. События происходили на участке, охраняемом заставой в Дубиче-Церкевне, при этом действия мигрантов контролировали белорусские спецслужбы, говорится в сообщении польской погранслужбы в микроблоге Twitter.

Польша не пускает журналистов в пограничную зону, поэтому подтверждения этой информации из независимых источников нет.

Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной отправке мигрантов из кризисных регионов на внешнюю границу Европейского Союза для оказания давления на Запад за санкции, введенные ЕС против Минска. Мигранты, направляющиеся в Евросоюз, прибывают в Беларусь по туристическим визам из Ирака, Сирии и Афганистана.

Государственное информагентство БелТА 22 ноября распространило кадры, на которых видно, как белорусские солдаты раздают мигрантам в логистическом центре "Брузги" горячий чай, печенье, йогурт и творог. По оценкам, в этом центре размещены около 2000 мигрантов. Их дальнейшая судьба неизвестна. В настоящее время в Беларуси находятся эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они выясняют, какое содействие можно оказать в урегулировании кризисной ситуации на белорусско-польской границе.

DW

# В мире# Польша# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
А. Лукашенко
34 мин. назад

Лукашенко: пойду на диалог с Тихановской, "как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров"

Линас Линкявичюс
47 мин. назад

Линкявичюс: контакты отдельных государств ЕС с Минском вредят единству блока

Русский драматический театр Литвы приглашает на премьеру лирической комедии «Филумена Мартурано»
1 ч. назад

Альгирдас Латенас о премьере в Русском театре Литвы: это спектакль про нас

2 ч. назад

Бизнес обеспокоен перебоями с импортом в Россию через Беларусь

В. Путин
2 ч. назад

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"

Румен Радев
3 ч. назад

Румен Радев переизбран президентом Болгарии

Вильнюс
4 ч. назад

В Литве - 851 новый случай коронавируса

Афганка назвала условия жизни в Литве невыносимыми
6 ч. назад

«Государству на нас наплевать». Афганка назвала условия жизни в Литве невыносимыми

Мигранты в Литве
7 ч. назад

За сутки в Литву не смогли пройти 70 нелегалов, впущены 2 белоруса

Нина Русланова
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
7 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Русский характер во всех его проявлениях". Умерла Нина Русланова

Афганка назвала условия жизни в Литве невыносимыми
2021.11.22 10:30

«Государству на нас наплевать». Афганка назвала условия жизни в Литве невыносимыми

Нина Русланова
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.11.22 09:03
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Русский характер во всех его проявлениях". Умерла Нина Русланова

Мигранты в Литве
2021.11.22 09:19

За сутки в Литву не смогли пройти 70 нелегалов, впущены 2 белоруса

Вильнюс
2021.11.22 11:51

В Литве - 851 новый случай коронавируса

Мигранты на польско-белорусской границе
2021.11.22 08:21

Польша готова оплатить возвращение застрявших на границе с Беларусью мигрантов

Крыса
2021.11.22 08:56

Daily Mail. Следующий коронавирус может прийти от крыс

2021.11.22 14:24

Бизнес обеспокоен перебоями с импортом в Россию через Беларусь

Линас Линкявичюс
2021.11.22 15:49

Линкявичюс: контакты отдельных государств ЕС с Минском вредят единству блока

Румен Радев
2021.11.22 12:55

Румен Радев переизбран президентом Болгарии

В. Путин
2021.11.22 13:43

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"