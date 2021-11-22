Пресечена новая попытка мигрантов прорваться в Польшу

В попытке прорыва границы участвовали около 150 мигрантов, сообщила польская погранслужба. Пограничники утверждают, что действия мигрантов контролировали сотрудники спецслужб Беларуси.

Группа из почти 150 мигрантов в ночь на понедельник, 22 ноября, предприняла попытку нелегально прорваться через белорусско-польскую границу на территорию Евросоюза. События происходили на участке, охраняемом заставой в Дубиче-Церкевне, при этом действия мигрантов контролировали белорусские спецслужбы, говорится в сообщении польской погранслужбы в микроблоге Twitter.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

Польша не пускает журналистов в пограничную зону, поэтому подтверждения этой информации из независимых источников нет.

Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной отправке мигрантов из кризисных регионов на внешнюю границу Европейского Союза для оказания давления на Запад за санкции, введенные ЕС против Минска. Мигранты, направляющиеся в Евросоюз, прибывают в Беларусь по туристическим визам из Ирака, Сирии и Афганистана.

Государственное информагентство БелТА 22 ноября распространило кадры, на которых видно, как белорусские солдаты раздают мигрантам в логистическом центре "Брузги" горячий чай, печенье, йогурт и творог. По оценкам, в этом центре размещены около 2000 мигрантов. Их дальнейшая судьба неизвестна. В настоящее время в Беларуси находятся эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они выясняют, какое содействие можно оказать в урегулировании кризисной ситуации на белорусско-польской границе.



DW