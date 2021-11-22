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2021.11.22 08:56

Daily Mail. Следующий коронавирус может прийти от крыс

InoPressa2021.11.22 08:56
Крыса
Крыса / Shutterstock.com

"Грызуны могут быть бессимптомными переносчиками SARS-подобных вирусов, а это означает, что "следующий COVID-19" вполне может прийти от крыс, показало новое исследование. Ученые Принстонского университета провели геномный анализ различных видов млекопитающих, специально изучив рецепторы, с которыми связываются вирусы SARS. Они обнаружили доказательства того, что некоторые виды грызунов в прошлом неоднократно подвергались воздействию коронавирусов, подобных SARS, что, вероятно, привело к развитию у них определенного уровня устойчивости", - сообщает Daily Mail.

"SARS-CoV-2 - вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, является "зоонозным", что означает, что он перешел к человеку от животного. И предыдущие исследования показали, что китайские летучие подковоносные мыши могут быть хозяевами множества SARS-подобных вирусов, не проявляя при этом серьезных симптомов, - говорится в статье. - Выявление животных, которые могут иметь аналогичные защитные механизмы от таких инфекций и, таким образом, могут служить резервуарами для вирусов, имеет жизненно важное значение для предотвращения будущих пандемий".

"Исследование провели молекулярный биолог Шон Кинг и компьютерный специалист Мона Сингх из Принстонского университета в Нью-Джерси. "Наше исследование заставляет предположить, что грызуны в прошлом, возможно, неоднократно заражались SARS-подобными коронавирусами", - написали ученые в своей статье. Это, вероятно, позволило им приобрести некоторую форму толерантности или устойчивости к SARS-подобным коронавирусам в результате этих инфекций, добавили они.

"Это указывает на заманчивую возможность того, что некоторые современные виды грызунов могут быть бессимптомными носителями SARS-подобных коронавирусов, включая те, которые, возможно, еще не были обнаружены", - подчеркнули ученые.

"В своем исследовании доктор Кинг и профессор Сингх изучали так называемые рецепторы ACE2, которые вирусы SARS используют для проникновения в клетки млекопитающих (...). Команда обнаружила, что приматы и другие млекопитающие, о которых еще не известно, что они могут являться хозяевами SARS, как правило, имеют мало доказательств прошлой адаптации рецепторов ACE2, что сегодня делает нас уязвимыми для симптоматических проявлений заболевания", - пишет издание.

"Однако геномный анализ грызунов выявил паттерн быстрой эволюции системы связывания ACE2, о чем свидетельствует большее разнообразие аминокислотных последовательностей, кодирующих рецептор. Это говорит о том, что некоторые виды грызунов в ходе своей эволюции, вероятно, неоднократно подвергались воздействию SARS-подобных коронавирусов, и, как следствие, они, возможно, приобрели своего рода толерантность к этим типам инфекций.

"Продолжение изучения адаптаций у животных-хозяев коронавируса будет важным (...) для понимания того, какие животные, возможно, адаптировали механизмы толерантности в результате воздействия древних вирусов и могут быть носителями SARS-подобных вирусов", - указали ученые. Такие исследования, продолжили они, также помогут нам "найти тех, которые являются уязвимыми симптоматическими хозяевами, какими, к сожалению, оказались люди". Полные результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Computational Biology.

Inopressa

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