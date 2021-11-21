Блинкен: США обсуждают с союзниками концентрацию российских войск у границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о серьезной озабоченности Соединенных Штатов и их европейских союзников "необычной" активностью российских вооруженных сил на границе с Украиной. По словам Блинкена, учитывая недавнюю историю, сосредоточение российских войск может говорить о подготовке к вторжению.

"У нас серьезная озабоченность по поводу необычной активности российских военных на границе с Украиной. Вызывает реальную озабоченность и риторика, которую мы слышим от российской стороны, в том числе в соцсетях", - заявил Блинкен, выступая в Сенегале, где находится с визитом.

"Мы не знаем, каковы намерения президента Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем о таком приеме, как отсылка к некоей иллюзорной провокации, будь то со стороны Украины или любой другой страны, которая затем будет использована как оправдание давно спланированным Россией действиям", - заявил госсекретарь США.

Как сообщали ведущие британские и американские СМИ, в последние две недели США поделились с Киевом и европейскими союзниками разведывательной информацией, указывающей на возможность подготовки к вторжению российских войск на территорию Украины. В пятницу главкому украинских вооруженных сил Валерию Залужному позвонил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В субботу в Черное море вошел корабль с двумя переоборудованными патрульными катерами типа Island, которые ранее использовались береговой охраной США. В 2019 году Украина уже получила два катера этого типа из США.



Газета New York Times в субботу сообщила со ссылкой на свои источники, что по мнению аналитиков американской и британской разведок, Владимир Путин рассматривает возможность захвата новых территорий на Украине либо дестабилизации ее с тем, чтобы создать условия для прихода к власти более лояльного ему режима.

18 ноября президент России, выступая на расширенной коллегии МИД, с удовлетворением отметил, что российским военным удалось создать на Западе "напряжение".



"Наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло", - сказал Путин.

"Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт", - заявил президент.

Военные аналитики утверждают, что собирать войска на границе с Украиной Россия начала еще в середине сентября. 16 сентября завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2021", но после их окончания военных не вернули в места обычной дислокации, а начали переправлять к российско-украинской границе.

В тот момент усиление на границе можно было объяснить повышенным вниманием со стороны России к начинавшимся теперь уже украинско-американским учениям Rapid Trident-2021, которые в пресс-службе ВСУ назвали "важным шагом Украины на пути в НАТО".

Но после завершения тех учений концентрация российских войск на границе не прекратилась, а эскалация продолжилась и в политической плоскости.

Это уже не первый случай за этот год, когда концентрация российских войск на западных границах порождает опасения военного вторжения в Украину. Весной этого года подобные опасения тоже широко распространились на Западе и рассеялись лишь после того, как часть войск из этих районов вывели в места постоянной дислокации.

Западные аналитики указывают, однако, что в этот раз войска сосредотачивались скрытно. При этом российские официальные лица отрицают сам факт наращивания войсковой группировки у украинской границы. "Никакой избыточной концентрации сил и средств вблизи Украины нет", - заявила 17 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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