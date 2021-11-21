В Литве – 1 349 новых случаев коронавируса, скончался 21 человек

По сообщению департамента статистики, за сутки в Литве подтверждено 1 349 новых случаев коронавируса. Вчера от COVID-19 умер 21 человек, 20 из которых либо не были вакцинированы вообще, либо были вакцинированы частично.

Вчера от COVID-19 было привито 3 059 человек, 2 188 из которых получили третью, укрепляющую дозу вакцины.

Иммунитетом предположительно обладают 73,9 процента жителей Литвы.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболело 455 558 человек (лабораторно подтверждено 446 294 случая).

В настоящее время болен 21 771 человек.

COVID-19 в Литве / J. Stacevičius/LRT

Из 2 429 больничных коек, отведенных для лечения коронавирусных больных, занято 1 527.

На самоизоляции к сегодняшнему дню в стране находится 41 416 человек.

14-дневный уровень заболеваемости коронавирусом в Литве продолжает снижаться и теперь составляет 1 016,5 случая на 100 тысяч жителей. Уровень семидневных положительных диагностических тестов остается на отметке 10,1 процента.