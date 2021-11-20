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2021.11.20 10:57

От коронавируса умер российский артист Валерий Гаркалин

Радио «Cвобода»2021.11.20 10:57
Валерий Каркалин
Валерий Каркалин / YouTube, стоп-кадр

Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В начале октября актёр был госпитализирован в коронавирусную больницу в московской Коммунарке, вскоре его состояние стало критическим, он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем — к аппарату ЭКМО. Позднее он был выведен из медикаментозной комы, но его состояние вновь ухудшилось. В начале ноября ему была проведена операция на грудной клетке.

Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссёрский факультет ГИТИСа. Выступал в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем служил в московском Театре имени Пушкина.

Активно играл в кино. Самой известной картиной с его участием стал фильм "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, где он исполнил главную роль. Звание народного артиста России он получил в 2008 году.

В 2014 году Гаркалин подписал обращение инициативной группы по проведению Конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма".

В тексте говорилось, что Россия аннексировала Крым и грубо нарушила международное право, государственные СМИ полны потоков лжи и дезинформации, а на страну надвигается экономическая, политическая и гуманитарная катастрофа.

Радио Свобода

# Культура
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