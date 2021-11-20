За минувшие сутки в Литве – 1 904 новых случая коронавируса, скончалось 30 человек

По сообщению департамента статистики, за сутки в Литве подтверждено 1 904 новых случая коронавируса. Вчера от COVID-19 умерло 30 человек, 23 из которых не были вакцинированы.

Двое скончавшихся принадлежали к возрастной группе 40-49 лет, столько же – к возрастной группе 60-69 лет, один – к возрастной группе 50-59 лет, трое – к возрастной группе 90-99 лет, шесть – к возрастной группе 70-79 лет и 9 – к возрастной группе 80-89 лет.

Вчера первой дозой вакцины было привито 2 960 человек, всего же было вакцинировано 19 313 человек.

Прививки от COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1 522 пациента, страдающих COVID-19 (это примерно на 140 меньше, чем сутки назад), 142 из них находятся в реанимации.

14-дневный уровень заболеваемости коронавирусом в Литве снизился до отметки 1 043,2 случая на 100 тысяч жителей. Уровень семидневных положительных диагностических тестов также снижается с начала прошлой недели и теперь составляет 10,1 процента.