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2021.11.19 16:51

Группа литовских парламентариев призывает бойкотировать Зимние Олимпийские игры в Пекине

BNS, LRT.lt2021.11.19 16:51
Олимпийские кольца
Олимпийские кольца / AP nuotr.

Несколько депутатов Сейма Литвы, входящих в правящую коалицию обратились к Национальному олимпийскому комитету и спортсменам с призывом бойкотировать предстоящие в феврале Зимние Олимпийские игры в Пекине.

По мнению авторов обращения, престижные спортивные мероприятия не могут проходить в авторитарных государствах, где не соблюдаются права человека, а спорт пытаются использовать для улучшения собственного имиджа.

"Мы обращаемся к президенту, правительству и всем политикам Литвы с призывом бойкотировать Олимпийские игры в Китае, не участвовать в мероприятиях их открытия и закрытия, не направлять туда официальные государственные делегации", – говорится в письме.

Политики также призывают спортсменов, получивших приглашения на Пекинские игры "продемонстрировать гражданскую позицию, не участвовать в соревнованиях там, где пытаются превратить их в марионеток спектакля, срежиссированного авторитарным режимом".

Обострившиеся в последнее время отношения Литвы и Китая достигли нового витка с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня.

# Литва
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